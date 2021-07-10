ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Александрии сильный ветер поднял в воздух батуты. Среди пострадавших есть дети

10.07.2021 21:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На празднике в Александрии днем 10 июля сильный ветер поднял в воздух батуты. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Минздрав, за помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых. Для уточнения диагнозов проводится медицинская диагностика. Состояние обратившихся удовлетворительное, угрозы жизни нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На празднике в Александрии днем 10 июля сильный ветер поднял в воздух батуты. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему в июле все дороги ведут на «Славянский базар» и как возрождают музыкальный бренд Беларуси? Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by