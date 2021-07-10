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В Александрии сильный ветер поднял в воздух батуты. Среди пострадавших есть дети
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На празднике в Александрии днем 10 июля сильный ветер поднял в воздух батуты. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает Минздрав, за помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых. Для уточнения диагнозов проводится медицинская диагностика. Состояние обратившихся удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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Новости Беларуси. На празднике в Александрии днем 10 июля сильный ветер поднял в воздух батуты. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает...
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