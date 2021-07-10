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Почти 60% украинцев уверены, что при Зеленском их уровень жизни ухудшился
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Практически 60 % украинцев считают, что уровень их жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты социологического исследования.
Положительные изменения заметили лишь 7 % опрошенных. Если бы выборы президента состоялись уже на следующей неделе, за Зеленского проголосовало бы менее четверти избирателей.
Респондентам также предложили оценить и эмоции по отношению к действующей власти. Ответы оказались еще более показательными: 9 из 10 украинцев испытывают разочарование, тревогу, равнодушие, отчаяние, страх и ненависть.
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Новости Украины. Практически 60 % украинцев считают, что уровень их жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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