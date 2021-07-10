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Почти 60% украинцев уверены, что при Зеленском их уровень жизни ухудшился

10.07.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Практически 60 % украинцев считают, что уровень их жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты социологического исследования.

Почти 60% украинцев уверены, что при Зеленском их уровень жизни ухудшился

Положительные изменения заметили лишь 7 % опрошенных. Если бы выборы президента состоялись уже на следующей неделе, за Зеленского проголосовало бы менее четверти избирателей.

Почти 60% украинцев уверены, что при Зеленском их уровень жизни ухудшился

Напомним, на президентских выборах в 2019 году рейтинг доверия был выше 73 %.

Респондентам также предложили оценить и эмоции по отношению к действующей власти. Ответы оказались еще более показательными: 9 из 10 украинцев испытывают разочарование, тревогу, равнодушие, отчаяние, страх и ненависть.

 
 
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Новости Украины. Практически 60 % украинцев считают, что уровень их жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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