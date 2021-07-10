﻿ Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

10.07.2021 21:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Польское государство активно, грубо и на самом высоком правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

Юлия Алексеюк, СТВ:
Комментируя утечку в СМИ переписки главы канцелярии правительства Польши Михала Дворчика с премьером страны и другими высокопоставленными чиновниками, белорусский сенатор Феликс Яшков отметил, что больше всего в этой ситуации поражает азарт, с которым официальные лица Польши занимаются грязными делами. Видится полное пренебрежение нормами морали, правилами добрососедства и особый цинизм поведения в отношении белорусского народа.

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

Феликс Яшков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
В самом центре скандала никто иной, как премьер-министр Польши, состоящий со своими коллегами весьма высокого государственного ранга в переписке, изобилующей подтверждениями их истинного отношения к нашей стране, ее государственности и народу. Чего только стоит одно обсуждение того факта, что официальные польские структуры, как они выражаются, «водили за нос» белорусов. Да и признание подконтрольности Варшаве экстремистских Telegram-каналов, наличия в оппозиционных структурах «своих людей» дорогого стоит.

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

Юлия Алексеюк:
Феликс Яшков допустил, что для некоторых польских политиков это и есть норма поведения. И задался риторическим вопросом: останется ли господин Моравецкий рукопожатным для других, более разборчивых в средствах политиков?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польское государство активно, грубо и на самом высоком правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На празднике в Александрии пострадали 5 человек – ветер поднял батуты в воздух
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by