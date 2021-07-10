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Лунный календарь на середину июля. В какие дни сеем зелень и пересаживаем комнатные цветы?
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Наступает самое подходящее время посеять растения для получения зелени, например, укроп, шпинат, руколу, рассказали в программе
А вот урожай для консервирования в эти дни лучше не убирать. Вторник, среда и четверг (13-15 июля) хорошо подойдут для посева корнеплодов. Это также хороший период для пересадки и деления комнатных цветов, полива и подкормки растений. Ну а ближе к выходным смело можно проводить посадки и пересадки любых цветов.
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Наступает самое подходящее время посеять растения для получения зелени, например, укроп, шпинат,...
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