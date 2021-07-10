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Лунный календарь на середину июля. В какие дни сеем зелень и пересаживаем комнатные цветы?

10.07.2021 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Наступает самое подходящее время посеять растения для получения зелени, например, укроп, шпинат, руколу, рассказали в программе «Плюс-минус». Идеальные для этого даты – с 11 по 13 июля.

Лунный календарь на середину июля. В какие дни сеем зелень и пересаживаем комнатные цветы?

А вот урожай для консервирования в эти дни лучше не убирать. Вторник, среда и четверг (13-15 июля) хорошо подойдут для посева корнеплодов. Это также хороший период для пересадки и деления комнатных цветов, полива и подкормки растений. Ну а ближе к выходным смело можно проводить посадки и пересадки любых цветов.

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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Наступает самое подходящее время посеять растения для получения зелени, например, укроп, шпинат,...
 
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