Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации

Источник материала: БелТА

В Беларуси снова до плюс 33! Рассказываем, когда жара спадет, что медики советуют есть и пить в это горячее время.

И это только начало?

Как минимум до конца недели Белгидромет обещает нам не только высокую температуру за окном, но и практически полное отсутствие осадков. Причина тому - антициклон, ядро которого приходится на центральные районы Европейской России. "Столбики термометров с каждым днем будут подниматься все выше, обеспечивая повышение температуры с плюс 24 - 29 до 28 - 33 градусов жары", - дали прогноз в Белгидромете.

А что ожидает нас до конца месяца?

- Обычно во второй месяц лета показатель нормы составляет от плюс 18 градусов (в северо-западной части страны) до плюс 21 градуса (на юго-востоке республики). В нынешнем году в июле будет выше этих отметок на 1-2 градуса. Как и в июне, ожидаются жаркие периоды. Переизбытка осадков не будет. Количество дождливых дней может составить от 12 до 16. Возможны грозы, сильные дожди и даже град. Без дождей обойдется лишь середина и самый конец июля. Во второй половине месяца жара спадет, - уверен метеоролог Дмитрий Рябов.

Однако его российский коллега, один из ведущих метеорологов страны Леонид Старков, придерживается другого мнения: пришедший антициклон принес жару надолго. Скорее всего, после пары дней небольшой климатической передышки все вернется на круги своя. "В 2010 году антициклон смог продержаться почти два месяца. В этом летнем сезоне нас ждет также сложная ситуация с жарой. Поэтому просто надо запастись терпением", - советует эксперт.





Похоже, он прав, и обещанное белорусскими синоптиками похолодание во второй половине месяца - относительное. По данным метеорологического ресурса Гисметео, температура в Гомеле до конца июля не опустится ниже плюс 25, при этом как минимум 5 дней столбик термометра будет показывать плюс 30 и выше. В частности, 13 июля ожидается до плюс 34!

В Бресте похожая ситуация: до середины следующей недели - не менее плюс 30, в остальные дни до конца месяца - в пределах 26 градусов тепла.

В Витебске только в последние дни июля плюс 24. Во все остальные - 26-27 градусов тепла. До середины следующей недели в Витебске плюс 30. В Гродно, Могилеве и Минске аналогичная ситуация.

Только в августе в Беларуси установится более-менее комфортная погода: в среднем 24 градуса тепла, а дни с осадками по пальцам одной руки пересчитать можно - их всего 4.

Пить, чтобы жить

Медики подчеркивают: в жару очень важно много пить, чтобы постоянно восполнять потерю жидкости. Ведь обезвоживание приводит к серьезным проблемам со здоровьем: сгущению крови, проблемам сердечно-сосудистой системы, слабости и даже к потере сознания. А для детей и пожилых людей и вовсе может стать смертельной.

- Кажется, что в жару масса вариантов того, как утолить жажду. На самом деле многие "прохладительные" и "освежающие" напитки еще сильнее обезвоживают, - отмечает врач-интерн санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Мария Лапатик. - В жару лучше всего выбирать простую воду. Организм не тратит время на ее очистку и переработку, а сразу отправляет "в дело".

Выбирая воду, стоит убедиться в отсутствии осадка на донышке бутылки. Прозрачность в данном случае говорит о высоком качестве.





- Самые востребованные в жару напитки - газированные - жажду утоляют плохо. В них много сахара: например, в коле - пять кусков на стакан. А ведь сахар при попадании в организм сгущает кровь. К тому же во всех сладких газировках очень много кофеина, который способствует вымыванию жидкости из организма. А значит, жажда от них только увеличивается, - подчеркивает Мария Лапатик.

Эксперт не рекомендует пить в жару алкоголь, который выводит жидкость из организма, а также чай и кофе:

- Они содержат кофеин. Это вещество блокирует действие диуретического гормона, который отвечает за удержание жидкости в организме, и потому эти напитки действуют как мочегонное, приводя к обезвоживанию. Кроме того, из организма выводятся соли и электролиты. Их потеря может привести к ухудшению самочувствия, слабости и даже тепловому удару. Но если вам очень хочется чашечку чая или кофе, после этого обязательно выпейте две чашки простой воды. Тогда баланс жидкости в вашем организме сохранится.

Всегда готовь

В жару мы все также рискуем своими желудками: пищевые отравления в такое время очень актуальны. Для размножения микроорганизмов вроде золотистого стафилококка и кишечной палочки теплая погода - самая благоприятная.

- Опасны блюда, которые не проходят достаточной термической обработки (сырые или полусырые), а также продукты, длительно хранящиеся в холодильнике или при комнатной температуре, - отмечает врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Елизавета Мороз. - Чаще всего отравления вызывают молочные и кисломолочные продукты, торты и пирожные с кремом, глазированные сырки, мягкий сыр, вареная колбаса, паштеты, яйца, домашний майонез, заправленные салаты.

Первые признаки отравления проявляются через 4-6 часов после проникновения в пищеварительный тракт патогенных возбудителей. Хотя иногда симптомы интоксикации проявляются уже через 30 минут, а в некоторых случаях болезнь развивается только через сутки. Основные из них - тошнота, слабость, рвота, диарея, повышение температуры и боли в животе. Реже - озноб, тахикардия, понижение артериального давления.

- В жару рекомендуем избегать покупки продуктов в деформированной таре, разрезанных фруктов, так как в них формируется хорошая питательная среда для роста микроорганизмов, - рассказывает врач. - Готовые блюда нужно хранить, соблюдая принцип "товарного соседства" - отделять их от сырых продуктов. Во время готовки хорошо проваривайте и прожаривайте продукты. Готовые блюда не храните более двух часов при комнатной температуре.





Наши предки верили, что по июльским дням можно предсказать погоду как минимум до середины осени. На что нужно обращать внимание?

12 июля: ясный день предвещает хорошую погоду до конца года.

15 июля: если на деревьях появились желтые листья, жди раннюю зиму и осень.

25 июля: утром роса и туман - остаток лета будет сухим и жарким; день сухой и солнечный - к теплой осени.

30-31 июля: осень будет такой же, как последние дни июля.

Газета 7 Дней .-0-