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Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации

10.07.2021 22:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси снова до плюс 33! Рассказываем, когда жара спадет, что медики советуют есть и пить в это горячее время.

И это только начало?

Как минимум до конца недели Белгидромет обещает нам не только высокую температуру за окном, но и практически полное отсутствие осадков. Причина тому - антициклон, ядро которого приходится на центральные районы Европейской России. "Столбики термометров с каждым днем будут подниматься все выше, обеспечивая повышение температуры с плюс 24 - 29 до 28 - 33 градусов жары", - дали прогноз в Белгидромете.

А что ожидает нас до конца месяца?

- Обычно во второй месяц лета показатель нормы составляет от плюс 18 градусов (в северо-западной части страны) до плюс 21 градуса (на юго-востоке республики). В нынешнем году в июле будет выше этих отметок на 1-2 градуса. Как и в июне, ожидаются жаркие периоды. Переизбытка осадков не будет. Количество дождливых дней может составить от 12 до 16. Возможны грозы, сильные дожди и даже град. Без дождей обойдется лишь середина и самый конец июля. Во второй половине месяца жара спадет, - уверен метеоролог Дмитрий Рябов.

Однако его российский коллега, один из ведущих метеорологов страны Леонид Старков, придерживается другого мнения: пришедший антициклон принес жару надолго. Скорее всего, после пары дней небольшой климатической передышки все вернется на круги своя. "В 2010 году антициклон смог продержаться почти два месяца. В этом летнем сезоне нас ждет также сложная ситуация с жарой. Поэтому просто надо запастись терпением", - советует эксперт.

Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации

Похоже, он прав, и обещанное белорусскими синоптиками похолодание во второй половине месяца - относительное. По данным метеорологического ресурса Гисметео, температура в Гомеле до конца июля не опустится ниже плюс 25, при этом как минимум 5 дней столбик термометра будет показывать плюс 30 и выше. В частности, 13 июля ожидается до плюс 34!

В Бресте похожая ситуация: до середины следующей недели - не менее плюс 30, в остальные дни до конца месяца - в пределах 26 градусов тепла.

В Витебске только в последние дни июля плюс 24. Во все остальные - 26-27 градусов тепла. До середины следующей недели в Витебске плюс 30. В Гродно, Могилеве и Минске аналогичная ситуация.

Только в августе в Беларуси установится более-менее комфортная погода: в среднем 24 градуса тепла, а дни с осадками по пальцам одной руки пересчитать можно - их всего 4.

Пить, чтобы жить

Медики подчеркивают: в жару очень важно много пить, чтобы постоянно восполнять потерю жидкости. Ведь обезвоживание приводит к серьезным проблемам со здоровьем: сгущению крови, проблемам сердечно-сосудистой системы, слабости и даже к потере сознания. А для детей и пожилых людей и вовсе может стать смертельной.

- Кажется, что в жару масса вариантов того, как утолить жажду. На самом деле многие "прохладительные" и "освежающие" напитки еще сильнее обезвоживают, - отмечает врач-интерн санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Мария Лапатик. - В жару лучше всего выбирать простую воду. Организм не тратит время на ее очистку и переработку, а сразу отправляет "в дело".

Выбирая воду, стоит убедиться в отсутствии осадка на донышке бутылки. Прозрачность в данном случае говорит о высоком качестве.

Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации

- Самые востребованные в жару напитки - газированные - жажду утоляют плохо. В них много сахара: например, в коле - пять кусков на стакан. А ведь сахар при попадании в организм сгущает кровь. К тому же во всех сладких газировках очень много кофеина, который способствует вымыванию жидкости из организма. А значит, жажда от них только увеличивается, - подчеркивает Мария Лапатик.

Эксперт не рекомендует пить в жару алкоголь, который выводит жидкость из организма, а также чай и кофе:

- Они содержат кофеин. Это вещество блокирует действие диуретического гормона, который отвечает за удержание жидкости в организме, и потому эти напитки действуют как мочегонное, приводя к обезвоживанию. Кроме того, из организма выводятся соли и электролиты. Их потеря может привести к ухудшению самочувствия, слабости и даже тепловому удару. Но если вам очень хочется чашечку чая или кофе, после этого обязательно выпейте две чашки простой воды. Тогда баланс жидкости в вашем организме сохранится.

Всегда готовь

В жару мы все также рискуем своими желудками: пищевые отравления в такое время очень актуальны. Для размножения микроорганизмов вроде золотистого стафилококка и кишечной палочки теплая погода - самая благоприятная.

- Опасны блюда, которые не проходят достаточной термической обработки (сырые или полусырые), а также продукты, длительно хранящиеся в холодильнике или при комнатной температуре, - отмечает врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Елизавета Мороз. - Чаще всего отравления вызывают молочные и кисломолочные продукты, торты и пирожные с кремом, глазированные сырки, мягкий сыр, вареная колбаса, паштеты, яйца, домашний майонез, заправленные салаты.

Первые признаки отравления проявляются через 4-6 часов после проникновения в пищеварительный тракт патогенных возбудителей. Хотя иногда симптомы интоксикации проявляются уже через 30 минут, а в некоторых случаях болезнь развивается только через сутки. Основные из них - тошнота, слабость, рвота, диарея, повышение температуры и боли в животе. Реже - озноб, тахикардия, понижение артериального давления.

- В жару рекомендуем избегать покупки продуктов в деформированной таре, разрезанных фруктов, так как в них формируется хорошая питательная среда для роста микроорганизмов, - рассказывает врач. - Готовые блюда нужно хранить, соблюдая принцип "товарного соседства" - отделять их от сырых продуктов. Во время готовки хорошо проваривайте и прожаривайте продукты. Готовые блюда не храните более двух часов при комнатной температуре.

Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации

Наши предки верили, что по июльским дням можно предсказать погоду как минимум до середины осени. На что нужно обращать внимание?

12 июля: ясный день предвещает хорошую погоду до конца года.

15 июля: если на деревьях появились желтые листья, жди раннюю зиму и осень.

25 июля: утром роса и туман - остаток лета будет сухим и жарким; день сухой и солнечный - к теплой осени.

30-31 июля: осень будет такой же, как последние дни июля.

Газета 7 Дней.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как минимум до конца недели Белгидромет обещает нам не только высокую температуру за окном, но и практически полное отсутствие осадков.
 
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