Ток-шоу «Пока свободны». Правда под запретом: масштабная зачистка

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».





Сегодня главные новости недели журналист Naviny.by Алесь Залевский обсуждает с руководителем Белоруской ассоциации журналистов (БАЖ) Андреем Бастунцом и представителем правозащитной организации Human Constanta Алексеем Козлюком.

Участники программы поговорили об усилении репрессивной политики белорусских властей, кризисе на границе с Литвой и Польшей, стремительно набирающей темп утечке из Беларуси мозгов, рук и сердец.

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