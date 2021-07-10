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Ток-шоу «Пока свободны». Правда под запретом: масштабная зачистка
Источник материала: Навiны
Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».
Сегодня главные новости недели журналист Naviny.by Алесь Залевский обсуждает с руководителем Белоруской ассоциации журналистов (БАЖ) Андреем Бастунцом и представителем правозащитной организации Human Constanta Алексеем Козлюком.
Участники программы поговорили об усилении репрессивной политики белорусских властей, кризисе на границе с Литвой и Польшей, стремительно набирающей темп утечке из Беларуси мозгов, рук и сердец.
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