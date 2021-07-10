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Родственникам Витольда Ашурка вернули вещи. Но среди них нет личного дневника
Источник материала: Навiны
Родственникам
«Уголовного дела пока нет, еще не готовы экспертизы. Материалов проверки собралось на целый том. Но конкретики особенной пока нет, к сожалению, и когда она будет, неизвестно», — сказал Андрей Ашурок.
Родственники политзаключенного забирали вещи в тюрьме в Гродно и в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Отдали одежду, в том числе не ношеную, которую, по-видимому, выдали политзаключенному в шкловской колонии, часы, предметы гигиены.
Среди полученных вещей, по словам Ашурка, не было дневника, о котором брат неоднократно вспоминал в письмах и иногда цитировал оттуда фрагменты.
«Я написал жалобу на отсутствие дневника. Витольд писал, что его ведет. Это должна быть общая тетрадь или несколько тетрадей. Возможно, дневник остался в “карантине” шкловской колонии», — предположил брат политзаключенного.
Следственный комитет отдал родственникам сотни писем, которые Витольд Ашурок получал во время заключения и привез с собой в колонию по этапу.
«Нам отдали целый пакет писем. Некоторые письма были пересланы из Гродно в Шклов 21 апреля, с них не сняты почтовые ярлыки. Мы предполагаем, что письма в “карантине” Витольду не отдавали», — заявил БелаПАН друг Витольда Ашурка Сергей Пантус.
О смерти Витольда Ашурка сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело родственникам выдали 25 мая.
18 января суд Лидского района
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