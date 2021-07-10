В Александрии ветер поднял в воздух надувные аттракционы. Пострадали семь человек

Семь человек пострадали 10 июля в результате ЧП в Александрии Шкловского района. На малой родине Александра Лукашенко проходит праздник «Александрия собирает друзей».

Сильный ветер поднял в воздух несколько надувных аттракционов.





Сначала пресс-служба Минздрава сообщила о том, что за медицинской помощью обратились пять человек — двое детей и трое взрослых.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет», — сообщал Минздрав.

Позже начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов уточнил , что пострадавших увеличилось до семи.

По словам Старовойтова, одну из пострадавших девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.

Жизням пострадавших ничего не угрожает.