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UFC 264: Макгрегор – Порье 3. Итог боя

11.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

UFC 264: Макгрегор – Порье 3. Итог боя

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264, главным украшением которого станет реванш между известными бойцами легкого веса Конором Макгрегором (Ирландия) и Дастином Порье (США).

Важно отметить, что бойцы ранее встречались в клетке октагона дважды: в сентябре 2014 года досрочную победу в первом раунде праздновал ирландец, в январе 2021-го победил техническим нокаутом во втором раунде американец. Поединок на UFC 264 не только завершал трилогию противостояния, растянувшегося на семь лет, – этот бой также должен дать победителю титульный шанс. Макгрегор или Порье – триумфатор уже до конца текущего года может сразиться с чемпионом Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

32-летний Макгрегор к UFC 264 подошел со статистикой выступлений 22-5. Порье также 32 года, рекорд американца в ММА – 27 побед при шести поражениях и одном бое с пометкой NC (признан несостоявшимся).

Накануне боя букмекеры и большинство специалистов считали фаворитом Порье.

Результат боя Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 264:

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В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264, главным украшением которого станет реванш между известными бойцами...
 
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