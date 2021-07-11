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Лукашенко: Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси
Источник материала: ОНТ
Праздник Купалье всегда было национальным достоянием Беларуси. Такое мнение, посещая республиканский праздник «Александрия собирает друзей», высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Глава государства отметил, что праздник в Александрии на мгновение возвращает в самую глубь веков, позволяя прикоснуться к древним знаниям, опыту всех поколений человечества.
Фото: БЕЛТА
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Праздник Купалье всегда было национальным достоянием Беларуси. Такое мнение, посещая республиканский праздник «Александрия собирает друзей», высказал Президент...
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