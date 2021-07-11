Лукашенко: Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси

Источник материала: ОНТ

Праздник Купалье всегда было национальным достоянием Беларуси. Такое мнение, посещая республиканский праздник «Александрия собирает друзей», высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что праздник в Александрии на мгновение возвращает в самую глубь веков, позволяя прикоснуться к древним знаниям, опыту всех поколений человечества.

Фото: БЕЛТА

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