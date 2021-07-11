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Лукашенко: Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси

11.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси

Праздник Купалье всегда было национальным достоянием Беларуси. Такое мнение, посещая республиканский праздник «Александрия собирает друзей», высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что праздник в Александрии на мгновение возвращает в самую глубь веков, позволяя прикоснуться к древним знаниям, опыту всех поколений человечества.

Фото: БЕЛТА

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Праздник Купалье всегда было национальным достоянием Беларуси. Такое мнение, посещая республиканский праздник «Александрия собирает друзей», высказал Президент...
 
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