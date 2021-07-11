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Владимир Макей – об отношениях с Литвой и укрепленной границе
Источник материала: ОНТ
На западных границах Беларуси со стороны Литвы, как в песне, «тучи ходят хмуро». Хотя вовсе и не тучи – у соседей растёт поток нелегальных мигрантов. И в Вильнюсе не придумали ничего лучше, чем начать большую стройку. Об отношении Минска к такому решению Литвы высказался министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей дал интервью нашим коллегам с телеканала «Russia Today».
Подробности – в видео.
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На западных границах Беларуси со стороны Литвы, как в песне, «тучи ходят хмуро». Хотя вовсе и не тучи – у соседей растёт поток нелегальных мигрантов. И в Вильнюсе не...
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