Владимир Макей – об отношениях с Литвой и укрепленной границе

Источник материала: ОНТ

На западных границах Беларуси со стороны Литвы, как в песне, «тучи ходят хмуро». Хотя вовсе и не тучи – у соседей растёт поток нелегальных мигрантов. И в Вильнюсе не придумали ничего лучше, чем начать большую стройку. Об отношении Минска к такому решению Литвы высказался министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей дал интервью нашим коллегам с телеканала «Russia Today».

Подробности – в видео.

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