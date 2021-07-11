Тестируем приложение МЧС «Помощь рядом»: карта неблагоприятных явлений и другие полезные функции

Источник материала: ОНТ

Ответят на любой вопрос, спасут из огня и воды и потушат пожар. Смелые, решительные и отважные сотрудники МЧС днем и ночью придут на помощь. Главная награда для них – человеческая жизнь. Однако быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды или иметь под рукой информацию, как действовать в любой нештатной ситуации сегодня стало проще. Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь разработали мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Протестировал Дмитрий Рябов.





Один из очень интересных для меня, как синоптика, разделов – «Карта неблагоприятных явлений». В период летних активностей при построении маршрута для отдыха важно знать, например, какие леса уже закрыты для отдыха. Кроме того, в приложении доступны рекомендации спасателей, как себя вести в определенных обстоятельствах.

Не менее важная информация в разделе «Первая помощь». Ведь часто, особенно вдали от населенных пунктов, паника не позволяет принять правильное решение.

Мне очень нравится, что прямо в приложении есть кнопка вызова МЧС. В опасной ситуации многие склонны забывать самые простые номера экстренных служб.

К слову, приложение МЧС «Помощь рядом» абсолютно бесплатное. Установив его, вы сможете всегда иметь под рукой четкий план действий в трудную минуту.

Подобности – в видеосюжете нашего корреспондента

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