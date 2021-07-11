Лунный календарь садовода-огородника с 12 по 18 июля

Источник материала: ОНТ

План действий на следующие 7 дней – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».





Все будет получаться у активных и творческих людей в понедельник, 12 июля. 14-го – ожидайте сюрпризов и перемен. 15 июля звезды советуют провести больше времени с родными на природе. 17-го – самое время начинать новые дела.

Хотите, чтобы новая стрижка долго сохраняла свою форму, а волосы излучали сияние? На следующей неделе визит к парикмахеру запланируйте на 12, 13, 16 и 17 числа. Записаться к стоматологу для лечения зубов или обследования ротовой полости лучше всего на 13, 15 и 16 июля.

Поскольку июль – жаркий месяц, старайтесь многие работы в огороде и саду проводить утром, либо вечером. 13 июля можно делить и пересаживать многолетние цветы, размножать отводками и заготавливать корни лекарственных растений. 15-го – время сажать виноград и крыжовник. Они будут отличаться стремительным ростом и богатым плодоношением. 16 июля займитесь уборкой урожая растений, у которых съедобны вершки.

Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.

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