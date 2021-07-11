Новую версию оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» представят в Большом театре оперы и балета

Источник материала: ОНТ

«Дзікае паляванне караля Стаха» в главном театре страны – быть или не быть на сцене актёру с настоящей гривой? Оперную премьеру обсуждают в эти минуты на худсовете. Спектакль масштабный и технически сложный. В моральном смысле тоже не всё просто. Театралы точно будут сравнивать новую постановку с культовой 89-го года. Она продержалась в репертуаре больше 20 лет.





Зритель в зале не увидит этого. Сегодня все, кто с зимы готовил премьеру, думая о грядущем дне, вышли на «охоту»: обследовать пол, пощупать декорации, проверить реквизит. Здесь многое завязано на световых трюках. По классике – опера-триллер.

Анна Моторная, режиссёр-постановщик спектакля «Дзікае паляванне караля Стаха»: «“Дзікае паляванне караля Стаха” для Беларуси – это миф и символ, это Короткевич и Солтан. Это прекрасная музыка, которая на сегодня является бестселлером. Выпускается в кратчайшие сроки. Наверное, 2,5 часа. Как-то не было пока возможности определить его временные рамки».

Основное действие готического хоррора – в 80-х годах XIX века. Живёт в белорусском Полесье... Сюжет классический. Перечитайте повесть. «Охотиться» будут три состава солистов, артисты оркестра, миманса и театральной детской студии. Хор во весь голос.

Кто первым предстанет в образе фольклориста Белорецкого, пани Яновской, Светиловича, Дубатовки – секрет до третьего звонка. Пока не ясно, выведут ли на сцену живую лошадь. Опыта ещё не было. Режиссёр хочет, худсовет решает, зритель ждёт.

Сценические часы начнут отсчёт завтра. Этой национальной премьерой Большой завершит свой 88-й сезон и фактически приоткроет занавес следующего. Театралы уже начали «охоту на оперу» - берут билеты на сентябрь.

Фото: БЕЛТА

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