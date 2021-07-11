Сначала жара, а к выходным грозы и град! Погода на неделю с 12 по 18 июля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Передышка была недолгой. В Беларусь пришла вторая, интенсивная и продолжительная волна жары. И продержится она еще первую половину следующей недели. Из-за блокирующего антициклона будет малооблачно и сухо. Лишь где-то пройдут кратковременные дожди, которые не принесут желаемой прохлады.





И уже в начале недели температурный фон окажется на 8-10 градусов выше климатической нормы. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью будет +13℃…+18℃. Днем воздух прогреется до +29℃…+31℃.

В середине недели пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +15℃…+22℃. В дневные часы воздух прогреется до +25℃…+30℃.

С 15 июля нас ожидает постепенное ослабление жары. Переменная облачность и дожди: в четверг по западу страны, а в пятницу в большинстве районов уже с грозами. В ночные часы на столбиках термометров увидим +13℃…+19℃. Днем в четверг будет от +19℃ по Брестской области до +31℃ по Гомельской, в пятницу воздух прогреется от +15℃ по западу Беларуси до +29℃ по востоку.

В выходные погода будет теплой, однако ненастной: дожди, грозы, сильные ливни, порывистый ветер и даже возможен град! Температура воздуха ночью +11℃..+16℃. В субботу днем на столбиках термометров увидим +19℃…+23℃, в воскресенье до +24℃.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram