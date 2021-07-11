Где отдохнуть в Беларуси летом: рассказываем про живописное место на юго-востоке Беларуси

Источник материала: ОНТ

Макушка лета, а вы не знаете, где провести выходные или отпуск? База отдыха «Милоград», расположенная в экологически чистой зоне в Гомельской области, всегда готова удивить гостей. Этот живописный уголок как будто создан самой природой для отдыха и уединения. Плеск волн о берег, журчание родника, щебет птиц и чистый воздух, наполненный ароматами трав и цветов – все это «Милоград». Давайте увидим все своими глазами!





Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента





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