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Старовойтов: Сильно пострадавших в результате происшествия на надувных аттракционах в Александрии нет

11.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти все пострадавшие в результате инцидента с перевернувшимися надувными аттракционами в Александрии уже получили медицинскую помощь и были отправлены домой. Об этом телеканалу ОНТ рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

«За медицинской помощью обратилось семь человек. Для того, чтобы ничего упустить, они были были обследованы в Шкловской центральной районной больнице. Всем оказана амбулаторная помощь и все отпущены домой. Одна девочка направлена санитарным транспортом в Могилевскую детскую областную больницу для того, чтобы сделать компьютерную томографию», – рассказал Старовойтов.

Некоторые подробности инцидента раскрыли и его очевидцы, по словам которых, аттракционы начали подниматься в воздух из-за внезапно образовавшегося вихря.

Олеся Курс, гость праздника «Александрия собирает друзей»: «Все произошло очень неожиданно, потому что образовался небольшой вихрь. Горки начали одна за другой подниматься в воздух. Одна взлетела на 10 метров и пролетела прямо над нами. Вторая качалась и задела палатку. Третью ребята остановили буквально в нескольких метрах от нас».

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Почти все пострадавшие в результате инцидента с перевернувшимися надувными аттракционами в Александрии уже получили медицинскую помощь и были отправлены домой....
 
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