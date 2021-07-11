85-летний юбилей ГАИ и эффектное поздравление от Президента: День открытых дорог отметили в Беларуси

Источник материала: ОНТ

День открытых дорог в Беларуси. Сегодня с размахом празднуют 85-летие Госавтоинспекции.





Уже 25 лет каждый день и в любую погоду Николай Белов с жезлом выходит на дорогу. Один из самых опытных сотрудников в области. За годы службы разных водителей повидал, нарушителей чувствует на расстоянии. Времена меняются, машины стали комфортнее, техники в помощь прибавилось. Работы – тоже. За четверть века Гродненская область стала самой мобильной в стране – машина есть у каждого второго.

Николай Белов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гродненского облисполкома: «Порой приходится быть строгим на дороге, потому что водители у нас бывают разные. С некоторыми можно и пошутить, с некоторыми надо и пожестче поговорить, разъяснить и правила дорожного движения, и дорожную ситуацию какую-то обсудить. Все зависит от того, с кем ты общаешься. Мне неоднократно приходилось менять колеса. Особенно нашим милым женщинам, которые попали в неприятную ситуацию, прокололи колесо и им некому помочь на дороге».

Приходилось Белову и автомобили эвакуировать. И в мороз, и с ремонтом помогать. Случилось даже в качестве ангела-хранителя побывать. Прошлой весной прямо в центре города мальчишка выскочил на дорогу, спасти ребенка удалось чудом.

Жезл в суете просто не успел схватить, останавливал машины руками. И эти секунды спасли жизнь. Переволновался, вспоминает, не меньше отца того мальчика.

Николай Белов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гродненского облисполкома: «Он уже сам понял, что здесь была и вина этого родителя, который не усмотрел ребенка и дал возможность ему выбежать на проезжую часть. Все приходит с опытом, не всегда действуешь в рамках законодательства, надо действовать исходя из той ситуации, которая складывается на дороге, принимать все возможные решения для того, чтобы сохранить жизнь человеку».

Чтобы сохранить жизнь! Это и есть суть работы сотрудников ГАИ. И первые поздравления – от Президента. На том самом «Урале»! Патрульный, с коляской – инспекторы ГАИ использовали его для перевозки пострадавших, так что мотоцикл – легенда. И слова благодарности – от чистого сердца.

На площадке у Дворца спорта на гигантском экране звучали множество поздравлений и теплых слов. Гомель, Гродно, Витебск, Молодечно, Александрия – их сегодня транслируют со всех уголков страны. Можно сказать, праздник состоялся в прямом эфире.

В Бресте собралась толпа людей, несмотря на жаркую погоду. Кто-то связан со службой профессионально, кто-то просто водитель или пешеход, но все понимают, что безопасного дорожного движения без инспекторов на дорогах не бывает.

Выставка автомобилей, награждение лучших инспекторов. Их работа часто невидна, но переоценить ее невозможно, хотя бы потому, что на кону жизни. И благо с каждым годом водители все благоразумнее.

Пока регионы на связи, на одном из главных проектов столицы отрыли праздник дети. Именно им дали возможность разрезать ленточку – тем, кто как никто другой, нас так крепко объединяет. И вот он – самый торжественный момент – парад техники: той, что на службе и успевшей стать легендой.

Сегодня регулировщицы – украшение праздника. У Дворца спорта детей и взрослых знакомили с техникой и амуницией не только инспекторов дорожного движения, но и служб, которые помогают ликвидировать чрезвычайные ситуации. МЧС спасали прохожих от жары (обливают водой), можно было на себе ощутить каково это – попасть в аварию в машине-перевёртыше.

Поколение постарше фотографируется у ретромобилей. Легендарные «Волга», ГАЗ, за которыми ещё полвека назад гонялись за нарушителями, сегодня – экспонат, о котором вспоминают с теплотой.

Для детей – мастер-класс на картинге и мотоциклах. И знакомство с правилами, чтобы на дороге не было неприятностей.

А поздравления с 85-летием продолжали лететь от спортсменов, гонщиков и даже из космоса. Конечно же, безопасность на белорусских дорогах – заслуга каждого инспектора, но есть и те, кто выложился не просто максимум, а на пределе своих возможностей. Таким сегодня вручили награды.

Сам за себя говорит результат – за последние 20 лет люди на дорогах стали погибать в три раза реже, хотя транспорта с каждым годом все больше. При этом инспекторы напоминают: безопасность на дорогах – превыше всего. Сегодня можно праздновать. Впереди – концерты и много других развлечений, но только не на дорогах.

Фото: БЕЛТА

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