Состояние Безоса выросло на $11 млрд после ухода с поста главы Amazon

Источник материала: ОНТ

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за неделю, прошедшую с момента его ухода с поста генерального директора корпорации, увеличилось почти на $11 млрд. Об этом пишет Forbes.

Рост акций компании, благодаря которому состояние её основателя увеличилось на $10,6 млрд, начался после назначения бывшего главы облачного сервиса Amazon Web Services Энди Джесси. Таким образом состояние Безоса достигло отметки в $212,4 млрд.

Этому также поспособствовала и новость о том, что Министерство обороны США отказалось от контракта на предоставление услуг в области облачных вычислений, который, как ожидалось, будет отдан корпорации Microsoft. Представители Amazon пытались оспорить это решение в судебном порядке. Сумма контракта составляла порядка $10 млрд.

Фото: techcrunch

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