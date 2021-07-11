Вадим Гигин о «добрососедских» отношениях с Литвой и проблеме мигрантов. «ПолитStandUp»

Источник материала: ОНТ

Соседей, как известно, не выбирают. Но почему «штормит» Вильнюс? И что им там хотелось бы видеть из-за хлипкого забора? Политолог Вадим Гигин – о том, чему история не учит западных политиков и тех, кого они приручили?

Подробности – в видео.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram