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Александрия уже в 12-й раз собирает друзей: гуляния в самом разгаре

11.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александрия уже в 12-й раз собирает друзей: гуляния в самом разгаре

Александрия в эти минуты – центр притяжения. Народный фестиваль гуляет на живописном берегу Днепра в Шкловском районе. В эти июльские дни «Александрия собирает друзей». И они с охотой откликаются! Повод – лучше не придумаешь – Купалье – пожалуй, главный народный праздник.


Несмотря на то, что самые важные события Купалья – пускание венков по воде и поиски цветка папоротника начнутся ближе к полуночи, Александрия шумит с самого утра. Весь агрогородок – это большая ярмарка, обязательно с концертом (в этом году ещё и с театром), куда приехали артисты и народные умельцы как минимум из трех стран – Беларуси, России и Украины. Гостей – тысячи: постоянные участники, туристы и VIP-персоны. Праздник в Александрии – такая притягательная и понятная на любом языке традиция новой Беларуси. Без политического подтекста. 

Народные гуляния, ряженые и купальские песни сегодня в Александрии везде. Каждый регион нашей страны на фестивале представляет своё уникальное подворье. Ремёсла, кухня, традиционные костюмы. Но всё же главным символом праздника в этом году стал белорусский традиционный рушник. Народные умелицы даже на празднике продолжают ткать замысловатые узоры из льна.

Татьяна Ковалёва, народный мастер Беларуси: «Иностранцы с такой любовью, с таким интересом это рассматривают. Мы привыкли, а они поражаются. Но это же красота, вы посмотрите».

Купалье объединило больше 800 народных мастеров со всех уголков Беларуси и в разы больше гостей. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для наших соседей – россиян и украинцев. Делегация из Камчатского края, к примеру, добиралась до Александрии на автобусе, самолёте и легковушке. Двое суток в пути.

Магомедали Магомедалиев, народный мастер (Россия): «Опыт, конечно, шикарный. За короткое время организовать такой шикарный фестиваль в открытом поле – это то, чему можно поучиться».

Анна Передятко, народный мастер (Украина): «У нас всё общее. Даже взять вышивку. Мы в Могилеве ходили в музей, у нас одинаковая вышивка, обряды».

Любителей литературы и истории в Александрии неожиданно встретил «Праздник книги». Организовали и выставку, и презентации, и встречи с авторами. В белорусском литературном творчестве много символики, но не меньше ее отдельно – сувениры у гостей пользовались суперпопулярностью.  

На празднике должно быть интересно всем. Об этом организаторы позаботились. Интерактивы для молодёжи, развлечения для малышей. Особый ажиотаж – у площадки, которую организовало на празднике предприятие «Беллакт». Батуты, качели, горки и, конечно, угощения. Вкусную и полезную продукцию знаменитого белорусского бренда любят и хорошо знают. 

Сегодня на фестивали выбрали и лучшую агросемью Беларуси. За это звание на республиканском конкурсе «Властелин села» боролись 6 семей со всех уголков страны. Пекли драники на колоде, рубили дрова, презентовали свои подворья. Титул победителя увезут, в том числе как память о Купалье, многодетные Погодины в родной Круглянский район.

Праздник провождается. Впереди ещё много сюрпризов: гала-концерт, топ-лист которого составляли жители агрогородка Александрия, праздничный фейерверк и дискотека. Но главное, что каждый гость фестиваля увезёт с собой частичку незабываемого действа с живописного уголка нашей красивой и гостеприимной Беларуси. 

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Теги: Могилев
 
 
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Александрия в эти минуты – центр притяжения. Народный фестиваль гуляет на живописном берегу Днепра в Шкловском районе. В эти июльские дни «Александрия собирает...
 
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