«Александрия собирает друзей»: Лукашенко посетил праздник на своей малой родине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова принять в свою большую семью всех, кто разделяет ее ценности, жизненный уклад и историческую память. Так Александр Лукашенко приветствовал гостей фестиваля на своей малой родине в небольшом городке Александрия, передает «МИР 24».

На берегу Днепра в 12-ый раз отмечают праздник Ивана Купалы. Весь день проходили шумные гуляния, а кульминацией стал гала-концерт «Песни моей страны». Александр Лукашенко подчеркнул, что фестиваль дарит радость встречи славянских народов и близких друзей. Он создает атмосферу взаимопонимания и согласия.

«Мы неслучайно называем наш праздник «Александрия собирает друзей». Это тоже исконная традиция делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом миром делиться и добром. История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию и внешние политические разногласия. Не стал исключением и этот год. Потому что хранитель этой традиции народ, который выбирает свою судьбу и жизненный путь своим сердцем», – заявил Лукашенко.

Программу гала-концерта на этот раз составляли сами александрийцы. Они присылали видеообращения с пожеланиями песен, которые хотели услышать. Ролики с «заказами» демонстрировали на большом экране.

Подарком для гостей фестиваля стало выступление народного артиста России Олега Газманова и красочный фейерверк в небе над Александрией.