ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Александрия собирает друзей»: Лукашенко посетил праздник на своей малой родине

11.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова принять в свою большую семью всех, кто разделяет ее ценности, жизненный уклад и историческую память. Так Александр Лукашенко приветствовал гостей фестиваля на своей малой родине в небольшом городке Александрия, передает «МИР 24».

На берегу Днепра в 12-ый раз отмечают праздник Ивана Купалы. Весь день проходили шумные гуляния, а кульминацией стал гала-концерт «Песни моей страны». Александр Лукашенко подчеркнул, что фестиваль дарит радость встречи славянских народов и близких друзей. Он создает атмосферу взаимопонимания и согласия.

«Мы неслучайно называем наш праздник «Александрия собирает друзей». Это тоже исконная традиция делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом миром делиться и добром. История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию и внешние политические разногласия. Не стал исключением и этот год. Потому что хранитель этой традиции народ, который выбирает свою судьбу и жизненный путь своим сердцем», – заявил Лукашенко.

Программу гала-концерта на этот раз составляли сами александрийцы. Они присылали видеообращения с пожеланиями песен, которые хотели услышать. Ролики с «заказами» демонстрировали на большом экране.

Подарком для гостей фестиваля стало выступление народного артиста России Олега Газманова и красочный фейерверк в небе над Александрией.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарком для гостей фестиваля стало выступление народного артиста России Олега Газманова и красочный фейерверк в небе над Александрией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александрия уже в 12-й раз собирает друзей: гуляния в самом разгаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by