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«Александрия собирает друзей»: Лукашенко посетил праздник на своей малой родине
11.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова принять в свою большую семью всех, кто разделяет ее ценности, жизненный уклад и историческую память. Так Александр Лукашенко приветствовал гостей фестиваля на своей малой родине в небольшом городке Александрия, передает «МИР 24».
На берегу Днепра в 12-ый раз отмечают праздник Ивана Купалы. Весь день проходили шумные гуляния, а кульминацией стал гала-концерт «Песни моей страны». Александр Лукашенко подчеркнул, что фестиваль дарит радость встречи славянских народов и близких друзей. Он создает атмосферу взаимопонимания и согласия.
Программу гала-концерта на этот раз составляли сами александрийцы. Они присылали видеообращения с пожеланиями песен, которые хотели услышать. Ролики с «заказами» демонстрировали на большом экране.
Подарком для гостей фестиваля стало выступление народного артиста России Олега Газманова и красочный фейерверк в небе над Александрией.
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Подарком для гостей фестиваля стало выступление народного артиста России Олега Газманова и красочный фейерверк в небе над Александрией.
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