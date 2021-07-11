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День открытых дорог: ГАИ Беларуси празднует 85-летие

11.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ГАИ Беларуси исполнилось 85 лет. На юбилее можно получить права, покататься на спецподъемнике спасателей и увидеть вблизи мотоциклы спецподразделения, которые сопровождают высокопоставленных лиц страны. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская побывала на празднике.

Ощущения, которые в реальной жизни лучше не испытывать, но уж, если оказаться в перевернутом автомобиле, то только на празднике ГАИ.

Войти в дымящуюся палатку или покататься на подъемнике на празднике предлагали спасатели. Их помощь тоже нужна на дороге. Но сотрудники ГАИ делают все возможное, чтобы магистрали были безопасными. Поэтому и здесь организовали интерактивные зоны, где можно было вспомнить правила и даже получить права.

«Взрослые, у кого имеется водительское удостоверение категории Б, могут прямо здесь, на площадке, сдать экзамен для получения водительской категории А. Дети смогут решить правила дорожного движения, после чего смогут получить водительское удостоверение, правда, оно будет детское», – рассказала старший инспектор ГАИ ГУВД Мингописполкома Татьяна Сподабаева.

Поздравление сотрудникам ГАИ передал по видеосвязи президент Беларуси Александр Лукашенко. Он много раз признавался, что любит водить автомобиль. А сегодня в честь праздника приехал на мотоцикле «Урал».

«В этот праздничный день хочу, во-первых, вас поблагодарить за вашу активную жизненную позицию, за вашу работу. Во-вторых, хочу пожелать вам хорошего настроения. Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок. От имени всего белорусского народа – с праздником вас!» – сказал глава государства.

Самый большой интерес на празднике всегда вызывает техника.

«Группа задержания представила машину. Оборудована полностью: автоматизировано рабочее место, и наряд, и экипировка. При срабатывании тревожной кнопки наряд приезжает на сигнал до пяти минут», – рассказал начальник отделения Минского городского управления Департамента охраны Виктор Зубревич.

Ретро-автомобили тоже показали на параде. На таких машинах патрулировали улицы в середине прошлого века. В колонне даже довоенная и военная техника. Для контраста – самые современные машины автоинспекторов, в том числе мотоциклы сопровождения знаменитого спецподразделения МВД «Стрела».

Завершится праздник поздним вечером большим концертом в честь 85-летия ГАИ.



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