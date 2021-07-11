День открытых дорог: ГАИ Беларуси празднует 85-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ГАИ Беларуси исполнилось 85 лет . На юбилее можно получить права, покататься на спецподъемнике спасателей и увидеть вблизи мотоциклы спецподразделения, которые сопровождают высокопоставленных лиц страны. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская побывала на празднике.

Ощущения, которые в реальной жизни лучше не испытывать, но уж, если оказаться в перевернутом автомобиле, то только на празднике ГАИ.

Войти в дымящуюся палатку или покататься на подъемнике на празднике предлагали спасатели. Их помощь тоже нужна на дороге. Но сотрудники ГАИ делают все возможное, чтобы магистрали были безопасными. Поэтому и здесь организовали интерактивные зоны, где можно было вспомнить правила и даже получить права.

«Взрослые, у кого имеется водительское удостоверение категории Б, могут прямо здесь, на площадке, сдать экзамен для получения водительской категории А. Дети смогут решить правила дорожного движения, после чего смогут получить водительское удостоверение, правда, оно будет детское», – рассказала старший инспектор ГАИ ГУВД Мингописполкома Татьяна Сподабаева.