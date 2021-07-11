Белорусские мастера создали 24-метровую ложку из дерева

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мастера из белорусского города Березино намерены попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Они сделали 24-метровую ложку из старого дуба. Хранится она в единственном в стране Музее ложек. Его коллекция насчитывает более 300 экспонатов. И все они деревянные . Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова изучила экспозицию.