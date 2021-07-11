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Белорусские мастера создали 24-метровую ложку из дерева
11.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мастера из белорусского города Березино намерены попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Они сделали 24-метровую ложку из старого дуба. Хранится она в единственном в стране Музее ложек. Его коллекция насчитывает более 300 экспонатов.
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Умельцы намерены попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
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