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Журналистка Татьяна Коровенкова покинула Беларусь

11.07.2021 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова уехала из Беларуси 9 июля.

Журналистка Татьяна Коровенкова покинула Беларусь
Таццяна Каравянкова / БАЖ
— Это тяжелое решение, которое, я надеялась, никогда не придется принимать и которое всячески отвергала, мы с редакцией в итоге приняли буквально за несколько минут. На сборы понадобилось еще два часа. Сейчас меня разрывает от совершенно противоположных чувств и бесконечных вопросов в голове: стал ли отъезд проявлением слабости или благоразумия? Может, предупреждение мы переоценили, а на самом деле все бы обошлось и могла продолжать работать дома? Ощущение безопасности, когда, просыпаясь утром, понимаешь, что можно не вздрагивать от любого звука за входной дверью, перекрывается страхом за оставшихся коллег и родных. Уверенность, что весь этот ад в Беларуси не продлится долго, сменяется напоминанием о том, что многие до меня уезжали лишь на пару месяцев, а в итоге годами не могут вернуться домой. И так по кругу бесконечно. Выражение "белорус белорусу белорус" за последний год приобрело совершенно новое значение. Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать в этой ситуации, кто поддерживает и не дает свалиться в отчаяние и сожаления. Продолжаем работать, — написала у себя в facebook журналистка утром 10 июля, пишет Еврорадио.

Напомним, 14 июня на брифинге МИД с участием Романа Протасевича журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова заявила, что не верит ничему из сказанного блогером, так как сказал он это под давлением, и выразила ему сочувствие. В доме у политического обозревателя БелаПАН происходили обыски, а саму девушку неоднократно задерживали.

Кроме этого, 8-9 июля в стране произошли массовые обыски у журналистов и активистов независимых медиа в разных регионах страны — силовики изымали технику и задерживали людей.
 
 
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Журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова уехала из Беларуси 9 июля.
 
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