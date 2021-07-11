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Пьяный водитель сбил двух женщин на проспекте Пушкина в Минске. Одна погибла

11.07.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На проспекте Пушкина в Минске водитель "Рено" сбил двух женщин, одна из них скончалась на месте.

Пьяный водитель сбил двух женщин на проспекте Пушкина в Минске. Одна погибла

По предварительной информации ГАИ, вчера примерно в 22:38 31-летний водитель легкового "Рено", двигаясь по проспекту Пушкина со стороны улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого, совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда одна женщина скончалась на месте, вторая с травмами доставлена больницу.

Водитель был нетрезв. При проведении освидетельствования выявлено 1,44 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Пушкина в Минске водитель "Рено" сбил двух женщин, одна из них скончалась на месте.
 
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