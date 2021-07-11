ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог

11.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Страны G20 договорились ввести минимальный налог в размере 15 процентов для глобально активных компаний, говорится в декларации, принятой в субботу, 10 июля, по итогам встречи в Венеции.

Главы министерств финансов G20 призвали страны, отвергавшие до сих пор соответствующие планы, присоединиться к соглашению, которое должно создать "более стабильную и справедливую международную налоговую архитектуру", передает DW.

В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка минимального налога для крупных корпораций будет составлять "не менее 15 процентов". Речь идет о так называемом цифровом налоге - налоге на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики.

Еще месяцем ранее страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения об установлении такого налога, выразив намерение добиться его введения по всему миру, чтобы положить конец нечестной налоговой конкуренции между государствами.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

В некоторых странах существует сопротивление введению подобного налога. В частности, соглашение ОЭСР не подписали Ирландия и Венгрия. В Ирландии минимальная налоговая ставка составляет 12,5 процента, что привлекает в страну европейские филиалы американских технологических компаний, таких как Facebook, Google и Apple. Еще ниже номинальные ставки в Венгрии и Болгарии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны G20 договорились ввести минимальный налог в размере 15 процентов для глобально активных компаний, говорится в декларации, принятой в субботу, 10 июля, по итогам...
 
Новости дня
Новости разные
 
На мероприятии в деревне Лукашенко пострадали не менее 7 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by