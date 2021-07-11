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На мероприятии в деревне Лукашенко пострадали не менее 7 человек

11.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Не менее 7 человек пострадали в минувшую субботу на в Александрии Шкловского района, где проходит идеологическое мероприятие «Александрия собирает друзей» с участием Лукашенко.

Такое число пострадавших назвал в субботу вечером начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Сильный ветер поднял в воздух несколько надувных аттракционов, в числе пострадавших оказались дети.

По словам чиновника, одну из пострадавших девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.

 
Теги: Могилев
 
 
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Не менее 7 человек пострадали в минувшую субботу на в Александрии Шкловского района, где проходит идеологическое мероприятие «Александрия собирает друзей» с...
 
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