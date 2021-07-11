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Укрепление границы с Беларусью обойдется Литве в 42 млн евро

11.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В связи с растущим потоком нелегальных беженцев, прибывающих из Беларуси, Литва наерена кардинально перестроить пограничные сооружения на границе.

По словам посла Литвы в Германии Рамунаса Мисюлиса, укрепление границы, а также совершенствование, в частности, системы наблюдения обойдется в 42 миллиона евро, сообщает DW.

Дипломат отметил, что в Литве рассматривают нелегальную миграцию как "гибридную агрессию" со стороны Беларуси и ожидают поддержки со стороны Европейского Союза. "Просители убежища на самом деле хотят не в Литву, а в Германию или Швецию", - указал Мисюлис, подчеркнув, что это также является "общей проблемой" ЕС.

Посол Литвы рассказал о подозрениях, что режим Лукашенко намеренно вербует просителей убежища у них на родине с помощью государственных туристических агентств, давая им надежду на то, что они смогут проехать в ЕС. Вполне вероятно, полагают в Вильнюсе, что к этому приложило руку и белорусское КГБ.

Чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, в Литве рассчитывают за несколько месяцев построить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Строить ее начала в пятницу, 9 июля, литовская армия. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, параллельно с колючим барьером планируется и возвести ограду: "При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита".

 
 
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В связи с растущим потоком нелегальных беженцев, прибывающих из Беларуси, Литва наерена кардинально перестроить пограничные сооружения на границе.
 
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