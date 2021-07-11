Стало известно о пытках президента Гаити перед смертью













По его словам, никто даже не могут подумать о том, что главу государству убьют в собственном доме и при этом будут пытать. Жозеф подчеркнул, что сейчас сосредоточен на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза.





пишет Лента.Ру, что Сенат Гаити принял решение отложить инаугурацию временного президента. Назначенный главой государства Жозеф Ламбер пояснил, что церемонию перенесли, чтобы на ней смогли присутствовать все сенаторы. «Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране», — добавил он. Ранее сообщалось,Лента.Ру, что Сенат Гаити принял решение отложить инаугурацию временного президента. Назначенный главой государства Жозеф Ламбер пояснил, что церемонию перенесли, чтобы на ней смогли присутствовать все сенаторы. «Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране», — добавил он.





Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.





Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.