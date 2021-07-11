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Стало известно о пытках президента Гаити перед смертью
Источник материала: Партизан
Власти Гаити рассказали о том, что президент страны Жовенель Моиз был подвергнут пыткам перед тем, как его убили. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Клода Жозефа.
По его словам, никто даже не могут подумать о том, что главу государству убьют в собственном доме и при этом будут пытать. Жозеф подчеркнул, что сейчас сосредоточен на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза.
Ранее сообщалось,
Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.
Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.
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Власти Гаити рассказали о том, что президент страны Жовенель Моиз был подвергнут пыткам перед тем, как его убили. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на исполняющего...
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