|
Гомельскому блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире вынесли приговор
Источник материала: Партизан
Прокурор запросил полгода исправительных работ и штраф 50 тысяч российских рублей.
Судья посчитала вину Андрея полностью доказанной и приговорил его к исправительным работам сроком на полгода,
Mellstroy вину не признал.
Стало известно, что Андрея Бурима вызывают в гомельский военкомат.
По словам адвоката потерпевшей, Буриму придется отработать 6 месяцев, а затем явится в военкомат для прохождения службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор запросил полгода исправительных работ и штраф 50 тысяч российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)