ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельскому блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире вынесли приговор

11.07.2021 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокурор запросил полгода исправительных работ и штраф 50 тысяч российских рублей.



Судья посчитала вину Андрея полностью доказанной и приговорил его к исправительным работам сроком на полгода, пишут Сильные новости.

Mellstroy вину не признал.

Стало известно, что Андрея Бурима вызывают в гомельский военкомат.

По словам адвоката потерпевшей, Буриму придется отработать 6 месяцев, а затем явится в военкомат для прохождения службы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор запросил полгода исправительных работ и штраф 50 тысяч российских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бой Макгрегор – Порье остановил врач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by