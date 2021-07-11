Бой Макгрегор – Порье остановил врач









сообщает корреспондент «Ленты.ру». Об этомкорреспондент «Ленты.ру».





Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Схватка продлилась всего раунд из-за травмы, которую получил ирландец в самой концовке пятиминутки. Макгрегор оступился после пропущенного от Порье удара и повредил ногу. В перерыве врач принял решение, что ирландец не сможет продолжить поединок и остановил его. Американцу присудили победу техническим нокаутом.





Поединок стал третьим между бойцами. Впервые Макгрегор и Порье столкнулись в октагоне UFC в 2014 году. Тогда ирландец сумел досрочно победить оппонента в первом раунде. В январе 2021-го американец взял реванш, а Макгрегор потерпел первое поражение нокаутом в карьере.





Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации и не сумел объединить титулы в поединке с на тот момент чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.







