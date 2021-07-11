Отмена деклараций и сокращение проверок: МНС – о новшествах для плательщиков













Внедрение новых электронных сервисов упростило систему взаимодействия налогоплательщиков с фискальными органами, а также позволило оперативно выявлять недобросовестных физических и юридических лиц.





обсудили участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь. Уже существующие возможности и грядущие новшества в системе сбора доходовучастники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.





Как рассказал первый заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча, сегодня в информационной среде МНС хранятся и используются сведения в отношении 450 тысяч действующих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также 3 млн физических лиц.



О налогах и сборах





Ситуация с уплатой налогов и сборов в Беларуси спокойная, большинство плательщиков делают взносы в добровольном порядке.





"Выросла доля платежей, уплаченных в добровольном порядке. Она составила 98,6%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет", – сообщил Клепча.

К остальным 1,4% плательщиков применяются меры принудительного характера.

"Задолженность по налогам и сборам действующих субъектов хозяйствования и физических лиц по отношению к плановым доходам бюджета не превышает 0,5%", – отметил спикер.





При этом он подчеркнул, что в 2021 году белорусы активно пользуются новыми сервисами. 77% граждан представило декларации в электронном виде.

Об отмене деклараций





По словам первого заместителя министра, работу с налогоплательщиками планируют в будущем упростить и оптимизировать.





"В ближайшие 2 года мы перейдем к начислению налогов на основании сведений, имеющихся в МНС, и постепенно исключим обязательную подачу деклараций для отдельных категорий плательщиков", – рассказал Клепча.





Также спикер заявил, что определена стратегия на три года, которая подразумевает построение современной IT-инфраструктуры с использованием новых аналитических инструментов контроля. В частности, в Беларуси будет создана единая база доходов граждан.





Об иностранных компаниях





Еще один пример внедрения новых электронных форм администрирования – налог на добавленную стоимость с иностранных организаций, которые реализуют физическим лицам услуги в электронной форме.





"На учете в налоговых органах состоит 103 иностранные организации, в том числе Google, Apple, Amazon и т.д. За 3 года от них поступило 102 млн. рублей", – привел цифры Клепча.





О налоговых проверках





Как отметил начальник главного управления организации контрольной деятельности Андрей Сидорчук, доминирующей формой работы стал так называемый камеральный контроль, который позволяет на основании анализа баз данных выявлять нарушения у плательщиков, уведомлять об этом, предоставляя возможность добровольно заплатить налоги без привлечения к ответственности.





"Значительно снижено количество всех видов выездных проверок, практически в 8 раз: с 51 тысячи в 2016 году, до 6 тысяч в 2020", – рассказал Сидорчук.



О прослеживаемости товаров





1 июля 2021 года в основных нормах вступил в силу Указ президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. №496 "О прослеживаемости товаров". Начальник главного управления контроля реализации товаров и услуг Лариса Шибко пояснила, что нововведение основано на применении современных цифровых технологий и подразумевает использование товарных и товарно-транспортных электронных накладных.





"То есть эти операции будут подлежать контролю в электронном дистанционном режиме налоговыми органами. Для субъектов хозяйствования каких-то особых затруднений он не вызовет", – пояснила спикер.





Транспортный налог





На пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Андрей Ковалевский рассказал об особенностях уплаты транспортного налога.





"Транспортный налог можно не уплачивать в отношении транспортных средств, выпущенных до 1 января 1992 года. До 2025 года также освобождены от уплаты налога владельцы электроавтомобилей", – уточнил Ковалевский.





Также в МНС заявили, что начата работа над цифровизацией налога при упрощенной системе налогообложения. Создание электронного сервиса позволит субъектам УСН вести учет в книге учета доходов и расходов в онлайн-режиме в личном кабинете плательщика на портале МНС.











