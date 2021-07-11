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Как прошел первый день праздника «Александрия собирает друзей»? Главное

11.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главная купальская ночь позади. Республиканский праздник отгремел на живописном берегу Днепра. «Александрия вновь собрала друзей». Этой традиции уже более десятка лет. Суть не только в красочном народном гулянии, но и в общих корнях трех стран – Беларуси, России и Украины. Могущественный Днепр, на берегу которого разворачивается действо, издревле объединял народы, был частью знаменитого пути «из варяг в греки». И сейчас, несмотря на все противоречия и передел мира, здесь рады гостям. По традиции, не обходит вниманием этот праздник и Александр Лукашенко. На малой родине Президент – желанный гость. 

Подробнее в видеоинформации. 

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Главная купальская ночь позади. Республиканский праздник отгремел на живописном берегу Днепра. «Александрия вновь собрала друзей». Этой традиции уже более...
 
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