В Молдове пройдут досрочные парламентские выборы 11 июля

Источник материала: ОНТ

В Молдове – досрочные парламентские выборы. Они, по сути, определят дальнейший курс страны – прозападный или пророссийский. Это продолжение геополитического противостояния, которое началось на президентских выборах.

Молдова – парламентская республика. И президент не сможет успешно управлять страной, если правительство и парламент придерживаются иного курса. Новые выборы – одно из обещаний президента Майи Санду. Она распустила депутатский корпус, в котором преобладали сторонники бывшего президента Игоря Додона. В стране продолжается политический и экономический кризис. А накануне избирательной кампании появились явные попытки повлиять на её ход. Количество участков для голосования в Приднестровье сокращено с 41 до 12. Такой расклад бывший лидер страны Додон назвал вмешательствам Запада. Своих сторонников он вывел на улицы.

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