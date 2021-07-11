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В Молдове пройдут досрочные парламентские выборы 11 июля

11.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Молдове пройдут досрочные парламентские выборы 11 июля

В Молдове – досрочные парламентские выборы. Они, по сути, определят дальнейший курс страны – прозападный или пророссийский. Это продолжение геополитического противостояния, которое началось на президентских выборах. 

Молдова – парламентская республика. И президент не сможет успешно управлять страной, если правительство и парламент придерживаются иного курса. Новые выборы – одно из обещаний президента Майи Санду. Она распустила депутатский корпус, в котором преобладали сторонники бывшего президента Игоря Додона. В стране продолжается политический и экономический кризис. А накануне избирательной кампании появились явные попытки повлиять на её ход. Количество участков для голосования в Приднестровье сокращено с 41 до 12. Такой расклад бывший лидер страны Додон назвал вмешательствам Запада. Своих сторонников он вывел на улицы. 

 

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В Молдове – досрочные парламентские выборы. Они, по сути, определят дальнейший курс страны – прозападный или пророссийский. Это продолжение геополитического...
 
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