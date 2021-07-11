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Виталий Кутузов: умом болею за Англию, сердцем – за Италию

11.07.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший игрок сборной Беларуси по футболу, спортсмен, который двенадцать лет выступал за итальянские клубы, поделился прогнозом на финал чемпионата Европы.

© Photo : предоставлено Виталием Кутузовым

Накануне финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии Sputnik попросил Виталия Кутузова поделиться прогнозом на предстоящий матч. 

Выбор в пользу этого эксперта очевиден: бывший игрок национальной сборной Беларуси двенадцать лет выступал за итальянские клубы ("Милан", "Авеллино", "Сампдория", "Парма", "Пиза" и "Бари"). Мы были уверены, что Кутузов однозначно ставит на "Скуадра Адзурра"…

Тем не менее Виталий признался, что к прогнозам относится рационально и старается это делать с холодной головой. Он поделился, что на чемпионство англичан поставил еще в самом начале европейского первенства, хотя многие его друзья тогда улыбались.

"Учитывая, что я предсказал победу подопечных Гарета Саутгейта, умом болею за англичан, но сердце мое, конечно же, принадлежит Италии. Эта страна мне многое дала, я к ней прикипел душой, влюбился в ее людей и в местный футбол. И я искренне желаю итальянцам удачи", – сказал Кутузов.


Каким будет матч?


По его мнению, в финальной встрече вряд ли будет обилие голов: соперники равные по силе, организованные, тактически грамотные, у каждой команды много высокопрофессиональных игроков, способных "выстрелить" в нужный момент за счет индивидуального мастерства.

"Сойдутся команды примерно одинаковые по классу. Из дополнительных преимуществ у англичан – домашняя арена, родная публика, которая будет подгонять команду вперед. Пожалуй, англичане также сильнее физически. У них есть мощный центральный нападающий Гарри Кейн – этакий наконечник, острие их оружия. В позиционной игре это козырь, которого итальянцам не хватает. Но команда Роберто Манчини все же чуточку быстрее, она умеет мгновенно переходить от обороны к нападению и наносить разящие удары", – считает Кутузов.

Искренняя Италия


Он предсказывает, что итальянцы изберут примерно такую же тактику, как и в матче с испанцами: надежная игра в обороне и стремительные контратаки. Поддержка на трибунах тоже будет жаркая и темпераментная.

"Итальянские игроки знают, что за них со страстью болеет вся страна, что их с нетерпением ждут дома, независимо от того, как завершится матч. Потому что они уже выступили классно. В последнее время команду много критиковали, некоторые перестали в нее верить, а эти ребята теперь сразятся за золотые награды. Это просто круто!" – не сдерживает эмоции Виталий.

По его признанию, он особо пристально следил за "Скуадра Адзурра" еще и потому, что многих футболистов знает лично: с защитником Леонардо Бонуччи играл в одном клубе, соперниками на поле были также нападающие Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Марко Верратти.

"Уверен, в Беларуси очень многие болеют за Италию, потому что наши страны имеют добрые связи, особенно по линии оздоровления детей после аварии на Чернобыльской АЭС. Люди там открытые, искренние, патриотичные. В них есть огонь. Посмотрите, как игроки гимн исполняют! Они небезразличны, болельщики это видят, чувствуют, понимают и всячески поддерживают", – отметил Кутузов.

Непробиваемая Англия


Тем не менее он прогнозирует, что победы добьются англичане.

"У них прекрасная оборона. Посмотрите: на нынешнем чемпионате англичане пропустили лишь один мяч в свои ворота в полуфинальной игре против датчан. У "Трех львов" также длинная скамейка запасных, и все парни хороши. Ну, и самое главное: они будут играть на "Уэмбли", на родном стадионе. Вполне возможно, поддержать их придет и королева. Все это ложится в копилку англичан", – полагает Виталий Кутузов.

В душе он надеется, что финал получится искрометным, с россыпью голов, но скорее всего, матч завершится со счетом 1:0 в пользу сборной Англии.

"В любом случае чемпионат получился интересным, вкусным. Он как торт, на который осталось только положить вишенку – финальный матч", – пошутил Кутузов.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля на английском стадионе "Уэмбли" в присутствии 90 тысяч зрителей.
 
 
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Бывший игрок сборной Беларуси по футболу, спортсмен, который двенадцать лет выступал за итальянские клубы, поделился прогнозом на финал чемпионата Европы.
 
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