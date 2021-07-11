«Белгосстрах» похоронил советские страховки. Надежде Сошко предложили компенсацию… менее 1 копейки









История слонимчанки Надежды Сошко, которая попыталась вернуть страховой вклад советских времен, приобрела трагикомическое звучание.





напоминает praca-by.info. В 1991 году отец ее застраховал на две тысячи советских рублей, которые она должна была получить по истечению срока долгосрочного страхования в 2007 году,praca-by.info.





пишет Беларуская праўда, что ей перевели компенсацию в сумме 189 рублей. Первый шаг сделан, и женщина решила узнать: где и как получить эти деньги? Сначала «Белгосстрах» сообщил Надежде Сошко,Беларуская праўда, что ей перевели компенсацию в сумме 189 рублей. Первый шаг сделан, и женщина решила узнать: где и как получить эти деньги?





И 18 июня получила новый ответ из головного офиса «Белгосстраха»: оказывается, суммы страхового обеспечения, подлежащие выплате, в результате деноминаций 1994 года, 2000 и 2016 годов уменьшились в 10, 1000 и 10 000 раз. А посему сумма компенсации на всех вкладчиков, по состоянию на 1 января 2021 года, составляет аж 189, 21 рубля. Следовательно, на договор страхования Надежды Сошко полагается компенсация менее 1 копейки. А поскольку таких денег не существует, то прощай компенсация!





«Ввиду отсутствия соответствующей законодательной базы проиндексировать средства по вашему договору долгосрочного страхования, а также произвести выплату страховой суммы и компенсации не представляется возможным», – заявили в «Белгосстрахе».





Возмущенная Надежда Сошко направила обращение в Министерство финансов.





-Белгосстрахом были даны мне 2 разных ответа: от 31 мая 2021 года № 01.01-16/218-С о перечислении мне 189,21 рублей компенсации согласно Постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1995 года № 195 «О компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования», и 18 июня 2021 года № 01.01-16/218-С о том, что эта компенсация разделена на всех, кто заключал договор долгосрочного страхования в тот период, и составляет менее чем 1 копейку.





В ответе от 31 мая 2021 года № 01.01.-16/218-С чётко указано о моей компенсации, а не обо всех. В соответствии с Законом Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических лиц ответ государственного органа, организации должен быть ясным, чётким, понятным и не содержать в себе разночтения, двоякость, обезличивание. В Белгосстрах обратилось конкретное лицо, конкретный гражданин страны, а не неопределённый круг населения, ответы которому никто не даёт. Белгосстрах нарушил Закон Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических лиц, не исполняет Постановление Кабинета Министров от 10 апреля 1995 года № 195 «О компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования», почему организация не несёт ответственности за моральный вред народу, мне ответами, которые в последующем могут оказаться неправильно понятыми, включая про менее чем 1 копейку, прошу принять меры реагирования и обязать Белгосстрах выплатить мне компенсацию в размере 500 рублей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 10 апреля 1995 года № 195 «О компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования», в котором чётко указано: по 500 рублей на один договор долгосрочного страхования, – возмущена жительница Слонима.