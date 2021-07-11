ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Израиле: жил с семьей 12 лет

11.07.2021 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. Этот дом Нетаньяху и его семья занимали 12 лет.



Фото: Биньямин Нетаниягу, бывший премьер-министр Израиля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Представитель семьи Нетаньяху подтвердил переезд бывшего премьер-министра Израиля, заявив, что он и его семья покинули резиденцию после полуночи в воскресенье.

Ранее на этой неделе в резиденции были замечены движущиеся грузовики. Очевидно, это машины, принадлежащие кортежу Нетаньяху как лидера оппозиции.

Покинуть резиденцию Нетаньяху решился почти через месяц после того, как он был отстранен от власти.

Отмечается, что в Израиле нет закона, который четко указывает, как быстро бывший премьер-министр должен покинуть резиденцию.

Напомним, в июне в Израиле сформировалось новое правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом.

Ранее сообщалось, что в США поприветствовали назначение нового правительства Израиля. Джо Байден заявил, что рад сотрудничать с Беннеттом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. Этот дом Нетаньяху и его семья занимали 12 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by