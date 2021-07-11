Цифра дня. Сколько нелегальных мигрантов из Беларуси задержали литовские пограничники за сутки

Источник материала: Салiдарнасць

С утра субботы до утра воскресенья пограничники, по предварительным данным, задержали 57 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу.

Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Более половины из них были задержаны на границе в Варенском районе, пишет DELFI .

Пятый день подряд количество мигрантов, нелегально пересекающих границу из Беларуси, не превышает 100 человек. Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано 1 634 нелегальных мигранта.