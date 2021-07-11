ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цифра дня. Сколько нелегальных мигрантов из Беларуси задержали литовские пограничники за сутки

11.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

С утра субботы до утра воскресенья пограничники, по предварительным данным, задержали 57 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу.

Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Более половины из них были задержаны на границе в Варенском районе, пишет DELFI.

Пятый день подряд количество мигрантов, нелегально пересекающих границу из Беларуси, не превышает 100 человек. Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано 1 634 нелегальных мигранта.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятый день подряд количество мигрантов, нелегально пересекающих границу из Беларуси, не превышает 100 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конвой вместо подруг невесты: как проходят свадьбы в белорусских СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by