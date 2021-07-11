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Венедиктов поддержал независимые медиа Беларуси и констатировал: Россия идет вслед за Лукашенко
11.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» в эфире радиостанции накануне поделился со слушателями, что творят власти со свободой слова в нашей стране.
– Прежде всего, что делает диктаторский режим – он зажимает прессу, –
А чего вас удивляет. А политических партий или политических противников Лукашенко практически не осталось. Кто в тюрьме. А кто в изгнании.
Следующая – пресса, которая не является даже политической, а просто распространяет информацию. Верифицированную информацию. Еще раз повторяю, ложная информация, фейки – идите в суд. И публично показывайте, где она ложная.
Также главред «Эха Москвы» выразил слова солидарности с коллегами из Беларуси. И констатировал, говоря уже о картине в России: «Мы просто идем как бы вслед за Лукашенко. Наша страна идет вслед за Беларусью. След в след, что называется. Мы же это видим очень хорошо. Те, кто наблюдают за этим».
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Главред «Эха Москвы» в эфире радиостанции накануне поделился со слушателями, что творят власти со свободой слова в нашей стране.
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