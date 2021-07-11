Венедиктов поддержал независимые медиа Беларуси и констатировал: Россия идет вслед за Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» в эфире радиостанции накануне поделился со слушателями, что творят власти со свободой слова в нашей стране.





– Прежде всего, что делает диктаторский режим – он зажимает прессу, – говорит Алексей Венедиктов. – Зажимает свободное распространение информации. Это совершенно очевидно. Потому что распространение информации о том, что происходит в застенках у Лукашенко, это вредит режиму. Конечно, надо зажать. Конечно, заткнуть рот. Просто. И всё.

А чего вас удивляет. А политических партий или политических противников Лукашенко практически не осталось. Кто в тюрьме. А кто в изгнании.

Следующая – пресса, которая не является даже политической, а просто распространяет информацию. Верифицированную информацию. Еще раз повторяю, ложная информация, фейки – идите в суд. И публично показывайте, где она ложная.

Также главред «Эха Москвы» выразил слова солидарности с коллегами из Беларуси. И констатировал, говоря уже о картине в России: «Мы просто идем как бы вслед за Лукашенко. Наша страна идет вслед за Беларусью. След в след, что называется. Мы же это видим очень хорошо. Те, кто наблюдают за этим».