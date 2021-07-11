Мнение: «Москва заинтересована в дальнейшем ослаблении белорусского режима»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца — об ошибке Кремля.

— Некоторое время назад к санкциям против режима Лукашенко присоединился ряд стран, не входящих в Европейский союз . Среди них есть и Сербия, что весьма неожиданно, а также позволяет сделать некоторые выводы.

В политическом смысле Сербия — уникальная страна. С одной стороны, в ней сильны пророссийские настроения, которым всячески потакает президент Александр Вучич. Он регулярно рассуждает о нерушимом братстве русского и сербского народов, называет Путина величайшим лидером современности, ездит на парады в Москву. То есть в символическом поле Сербия выглядит ближайшим союзником России.

С другой стороны — Сербия декларирует желание вступить в ЕС и уже сделала много конкретных шагов в этом направлении. Президент Вучич последовательно приводит и экономику, и законодательство в соответствие с требованиями Еврокомиссии.

Было ли присоединение к последнему санкционному пакету требованием со стороны Брюсселя? Очень маловероятно. Среди критериев вступления в Европейский Союз нет пункта о синхронизации санкционной политики до момента самого вступления.

При этом присоединение к санкциям — это, безусловно, мощный символический жест.

Как предполагает ресурс, если бы Кремль попросил президента Вучича не присоединяться к санкциям, то Сербия не пошла бы на такой шаг.

— В результате получается, что на словах (тех же представителей МИДа) Россия готова помочь Лукашенко справиться с санкционным ударом. На деле же руководство Кремля не делает даже одного звонка в Белград, звонка, который не стоит им ничего.

Возникает вопрос: а действительно ли руководство РФ готово помогать Лукашенко? На словах, очевидно, готово.

…На деле же Москва скорее заинтересована в дальнейшем ослаблении белорусского режима. Они полагают, что слабый и бедный Лукашенко — это сговорчивый Лукашенко. Большая ошибка…

По мнению ресурса, план Москвы скрытным образом воспользоваться западными санкциями (например, под их предлогом ограничить поставки нефти) и затем додавить обнищавшую белорусскую диктатуру не является перспективным.

По мнению аналитиков канала, «при разработке любых хоть сколько-нибудь реалистичных планов по наращиванию влияния в РБ, Москве придется учитывать условие господина Лукашенко»: а он не раз заявлял, что не готов делиться властью.