У белорусских властей богатая фантазия: главные «бомбы» их авторства последнего года

Источник материала: Салiдарнасць

Столько «интересного» власти не рассказывали гражданам Беларуси ни в какой другой период суверенной истории.





Недавно Александр Лукашенко заявил о вскрытии «спящих» террористических ячеек, перехвате беспилотника со взрывчаткой из Литвы, большом потоке оружия из Украины и покушении на Григория Азаренка .

В связи с этим «Салідарнасць» вспоминает другие «бомбы» последнего года.

Кукловоды из «Газпрома»





Фото Игоря Мелешко

После выдвижения Виктора Бабарико в президенты банкира быстро арестовали. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что за деятельностью бывшего главы «Белказпромбанка» стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности: «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

В последний раз Тертель высказался о «русских кукловодах» в декабре. Уже будучи в должности председателя КГБ он ответил на скептические замечания работников «Гродно-Азота»: «Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет громко и открыто».

Суд над банкиром уже прошел, но кукловодов на нем не предъявили.

Прибытие 200 боевиков «для дестабилизации обстановки»





В конце июля белорусские власти задержали в санатории под Минском более тридцати боевиков из числа граждан России. Последующие события, включая передачу «вагнеровцев» Москве, показали, что для этих людей Беларусь была страной транзита.

Но в тот момент власти рассказывали совсем другое. Официально сообщалось, что вообще в страну приехало еще около 200 диверсантов, чтобы «дестабилизировать Беларусь перед выборами».

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков сетовал: «33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена».

Лукашенко за несколько дней до выборов добавил свежего: «Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим».

Однако затем боевики куда-то «исчезли».

Ник и Майк





В начале сентября власти заявили о «перехвате разговора Варшавы и Берлина». ГосСМИ подчеркивали, что «содержание разговора подтверждает: озвученная ранее немецкими властями информация, что россиянин Алексей Навальный был отравлен, является фальсификацией».

При общении «Ник» и «Майк» констатировали, что «Лукашенко оказался крепким орешком».

Настоящей «сенсацией» этот разговор стал, когда правитель Беларуси передал запись премьеру РФ Михаилу Мишустину.

Ургант – о разговоре «Ника» и «Майка»

Уже тогда белорусские власти выражали намерение выставить претензии немецкому канцлеру, но, к сожалению, продолжения эта история не имела.





Подготовка «покушения» на Лукашенко и его сыновей





Весной власти выдали новую громкую историю: литературоведа Александра Федуту, адвоката Юрия Зенковича и политика Григория Костусева задержали за подготовку «вооруженного мятежа».

Более того, правитель рассказал, что на него и сыновей готовили «покушение», а за подготовкой стояли спецслужбы США. В пропагандистском фильме даже сообщили о «150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами» на границе Литвы, который могли быстро достичь Минска.

Продолжения эта громкая история тоже пока не получила.

«Сообщение о бомбе» на борту самолета Ryanair





Фото: читатель DELFI

В конце мая самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться в белорусской столице, где с его борта сняли Романа Протасевича. Причина была в том, что из Минска пилоту сообщили о поступлении сообщения о минировании.

«Пул первого» написал, что по поручению Лукашенко даже был поднят в воздух истребитель для сопровождения пассажирского самолета.

Власти явно не просчитали последствия: за рубежом им не поверили, что привело к введению секторальных санкций.

В европейских странах выступили с рядом опровержений. В Швейцарии заявили, что электронное письмо с угрозой было отправлено уже после того, как пилота предупредили о минировании. В Украине и Польше опровергли слова Лукашенко об отказе принимать самолет Ryanair.