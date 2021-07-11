Ждем пенальти? Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020

Поединок начнется в 22:00 по минскому времени. Власти Великобритании уже объявили, что продлят работу пабов до 23:15 по местному времени (01:15 по минскому) на время финала. То есть, они заранее готовы к дополнительному времени и серии пенальти. Разве нет интриги? Давайте разбираться вместе.





А судьи кто?





Работать на этом матче будет судейская бригада во главе с нидерландским арбитром Бьорном Кёйперсом. Помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Видеоассистент (на случай спорных моментов и использования скандальной системы VAR) - немец Бастиан Данкерт.





Кёйперс в футбольных кругах считается справедливым судьей. По крайней мере, в серьезных скандалах до сих пор он замешан не был. Бьорну 48 лет, в его послужном списке – финалы Лиги Европы 2013/2014 и 2017/2018.





На этом Евро Кёйперс отработал два матча группового этапа: Дания - Бельгия (1:2) и Словакия - Испания (0:5), а также четвертьфинал Чехия - Дания (1:2). После этих матчей существенных претензий к его работе также не было.





Сборная Англии: первый в истории финал Евро





Сборная Англии всего один раз играла в финале международного турнира сборных, и было это 55 лет назад: в 1966 на домашнем ЧМ англичане были сильнее команды ФРГ (4:2). Этот триумф до сих пор единственный для страны, которую называют родоначальницей футбола.





На Евро-2016 сборная Англии сенсационно вылетела уже на стадии 1/8: тогда сильнее была Исландия (2:1). И именно после этого поражения случились перемены на тренерском мостике, Роя Ходжсона сменил Гарет Саутгей.





На ЧМ-2018 в России англичане выступили успешнее: они добрались до полуфинала, где лишь в дополнительное время проиграли Хорватии. В матче за 3-е место были сильнее бельгийцы – 2:0.





Сборная Италии: триумфальное возвращение

Италия по праву считается одной из лучших футбольных команд мира, от которой на каждом турнире самые высокие ожидания. Четырехкратные чемпионы мира (1934, 1938, 1982 и 2006) и чемпионы Европы (1968) сами высоко "задрали эту планку". Тем больнее было их болельщикам на ЧМ-2018 в России, куда "Скуадра Адзурра" сенсационно не пробилась.





Эмоциональные итальянские "тиффози" требовали перемен – и они их получили. Главным тренером сборной стал Роберто Манчини, которому удалось буквально "пересобрать" команду.





В отборочном турнире к ЧЕ-2020 итальянцы победили во всех 10 матчах с общим счетом 37:4. Победная серия итальянцев, которая все еще продолжается, началась в ябре 2020-го. Сейчас у них 14 игр без поражений и шанс войти в историю в случае успеха в финале.





Италия – Англия: букмекеры не выделяют фаворита





Волею судьбы, финал пройдет в Лондоне, то есть у англичан будет как минимум одно преимущество – поддержка "своих" трибун. Тем не менее, и болельщики, и эксперты, и даже букмекеры не отдают предпочтение парням Саутгейта окончательно и бесповоротно.





В полуфинале обе команды сыграли по 120 минут. Италия сломила сопротивление Испании лишь в серии пенальти – решающий удар "смазал" Альваро Мората.





Англии по ходу поединка с Данией и вовсе пришлось отыгрываться. Причем, это был их первый пропущенный гол на турнире. В итоге все решилось в дополнительное время благодаря спорному пенальти, который заработал Стерлинг и реализовал Кейн.