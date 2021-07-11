Модные тренды лета 2021: топ-5 головных уборов сезона

разбирался в модных головных уборах лета 2021. Головные уборы в жаркий летний день – это не только защита от солнца, но и прекрасная возможность дополнить свой образ. Фокусв модных головных уборах лета 2021.





Шляпа с широкими полями





Этот головной убор – must-have сезона лето 2021, который обязательно должен быть в гардеробе любой модницы. Широкополые шляпы прекрасно защищают лицо от солнца, а также являются незаменимым атрибутом на пляже. Соломенные шляпы, которые в этом сезоне присутствуют в коллекциях многих дизайнеров, станут отличным дополнением к легкому платью в цветочек и босоножкам, добавив образу легкости.













Панама





Панама стала настоящим хитом лета 2021. Если раньше эта вещь ассоциировалась у большинства только как часть пляжного ансамбля, то сейчас дизайнеры и продвинутые модницы предлагают носить панамы в городе, сочетая их со спортивными костюмами, джинсами и даже элегантными классическими костюмами-двойками, добавив к образу туфли на каблуке.





Что касается выбора расцветки и материала, то тут все зависит только от фантазии и вкуса: на выбор предлагаются панамы самых разнообразных оттенков из хлопка, атласа, вязанные, с затейливым декором.









Косынка





Из шелка, шифона, атласа, косынки в этом сезоне стали неотъемлемой частью гардероба. Их заплетают в волосы, завязывают вместо резинок, обвязывают голову или завязывают на подбородке. В более прохладную погоду дизайнеры предлагают выбрать косынки из тонкой экокожи.





Что касается расцветок, то они не менее разнообразны, чем материал: цветочный принт, сюрреалистичные изображения, горох, клетка. Косынка или платок будут смотреться интереснее, если их подобрать в тон основному наряду или повторить цвет какого-то элемента аутфита.













Бейсболка





Популярный головной убор постепенно перекочевал с кортов и стадионов в гардеробы модниц, далеких от физкультуры и спорта, заняв там свое почетное место. Бейсболка в этом сезоне является одной из трендовых вещей. Ее можно носить не только со спортивной одеждой, но также с брюками, шортами и джинсами. Интересно она будет смотреться с легким летним платьем или сарафаном.





Что касается выбора цвета и фактуры, то стоит обратить внимание на яркие бейсболки с интересной вышивкой, украшенные бисером или пайетками. При этом старая добрая классика из денима и хлопка тоже никуда не ушла.













Козырек (открытая бейсболка)





Как и бейсболка, в этом сезоне козырек перестал быть сугубо элементом спортивного образа. Все чаще его надевают, дополняя летние ансамбли: струящиеся легкие платья, шорты, а некоторые дизайнеры даже предлагают их ко вполне гламурным нарядам. Этот головной убор не только обратит на себя внимание окружающих, но и защитит от ультрафиолета.









Ранее Фокус предлагал пять лучших образов для жаркой погоды, а также рассказывал, какие купальники будут самыми модными этим летом.







