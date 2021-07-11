ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Модные тренды лета 2021: топ-5 головных уборов сезона

11.07.2021 10:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Шляпы, косынки, бейсболки, козырьки – выбор головных уборов в этом сезоне впечатляет и дает простор для фантазии.

Модные тренды лета 2021: топ-5 головных уборов сезона
Фото: RODNAE Productions from Pexels | Шляпы, косынки, бейсболки, козырьки – выбор головных уборов в этом сезоне впечатляет
Головные уборы в жаркий летний день – это не только защита от солнца, но и прекрасная возможность дополнить свой образ. Фокус разбирался в модных головных уборах лета 2021.

Шляпа с широкими полями


Этот головной убор – must-have сезона лето 2021, который обязательно должен быть в гардеробе любой модницы. Широкополые шляпы прекрасно защищают лицо от солнца, а также являются незаменимым атрибутом на пляже. Соломенные шляпы, которые в этом сезоне присутствуют в коллекциях многих дизайнеров, станут отличным дополнением к легкому платью в цветочек и босоножкам, добавив образу легкости.



Панама


Панама стала настоящим хитом лета 2021. Если раньше эта вещь ассоциировалась у большинства только как часть пляжного ансамбля, то сейчас дизайнеры и продвинутые модницы предлагают носить панамы в городе, сочетая их со спортивными костюмами, джинсами и даже элегантными классическими костюмами-двойками, добавив к образу туфли на каблуке.

Что касается выбора расцветки и материала, то тут все зависит только от фантазии и вкуса: на выбор предлагаются панамы самых разнообразных оттенков из хлопка, атласа, вязанные, с затейливым декором.


Косынка


Из шелка, шифона, атласа, косынки в этом сезоне стали неотъемлемой частью гардероба. Их заплетают в волосы, завязывают вместо резинок, обвязывают голову или завязывают на подбородке. В более прохладную погоду дизайнеры предлагают выбрать косынки из тонкой экокожи.

Что касается расцветок, то они не менее разнообразны, чем материал: цветочный принт, сюрреалистичные изображения, горох, клетка. Косынка или платок будут смотреться интереснее, если их подобрать в тон основному наряду или повторить цвет какого-то элемента аутфита.



Бейсболка


Популярный головной убор постепенно перекочевал с кортов и стадионов в гардеробы модниц, далеких от физкультуры и спорта, заняв там свое почетное место. Бейсболка в этом сезоне является одной из трендовых вещей. Ее можно носить не только со спортивной одеждой, но также с брюками, шортами и джинсами. Интересно она будет смотреться с легким летним платьем или сарафаном.

Что касается выбора цвета и фактуры, то стоит обратить внимание на яркие бейсболки с интересной вышивкой, украшенные бисером или пайетками. При этом старая добрая классика из денима и хлопка тоже никуда не ушла. 



Козырек (открытая бейсболка)


Как и бейсболка, в этом сезоне козырек перестал быть сугубо элементом спортивного образа. Все чаще его надевают, дополняя летние ансамбли: струящиеся легкие платья, шорты, а некоторые дизайнеры даже предлагают их ко вполне гламурным нарядам. Этот головной убор не только обратит на себя внимание окружающих, но и защитит от ультрафиолета.


Ранее Фокус предлагал пять лучших образов для жаркой погоды, а также рассказывал, какие купальники будут самыми модными этим летом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шляпы, косынки, бейсболки, козырьки – выбор головных уборов в этом сезоне впечатляет и дает простор для фантазии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасьля трох сутак зь ізалятару выйшаў рэдактар аршанскага сайту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by