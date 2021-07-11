Китай собирает генетические данные по всему миру через тесты для беременных

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Пренатальный тест, который используют миллионы беременных женщин, был разработан китайской компанией BGI Group в сотрудничестве с китайскими военными. Распространять его за рубежом начали в 2013 году, пишет dev.by. Под торговой маркой NIFTY он входит в число самых продаваемых в мире неинвазивных пренатальных тестов. При помощи теста проверяют образец крови беременной женщины для выявления аномалий у развивающегося плода, таких как синдром Дауна.





На сегодняшний день его прошли более 8 миллионов женщин во всем мире. NIFTY продается как минимум в 52 странах, включая Великобританию, Европу, Канаду, Австралию, Таиланд и Индию.





Тест не продаётся в США — здесь и раньше предупреждали, что Поднебесная пытается вести сбор данных о здоровье американцев и европейцев. Действия китайской компании-разработчика BGI по сбору и анализу генных данных Штаты рассматривают как угрозу национальной безопасности.





Reuters обнаружило, что генетические данные более 500 женщин, прошедших тест, в том числе женщин из Европы и Азии, сейчас хранятся в финансируемом правительством Национальном генном банке Китая в Шэньчжэне, которым управляет BGI.





В ответ BGI подтвердила, что использует образцы крови, отправленные в её лабораторию в Гонконге, и генетические данные тестов «для популяционных исследований». Формально всё чисто: журналисты информагенства не нашли доказательств нарушения BGI соглашений или правил о конфиденциальности — компания заявила, что получает подписанное согласие и уничтожает зарубежные образцы и данные через пять лет.





При этом в политике конфиденциальности теста говорится, что собранные данные могут быть переданы, когда они «имеют непосредственное отношение к национальной безопасности или национальной обороне» Китая. BGI заявила, что её «никогда не просили предоставить данные NIFTY китайским властям».























