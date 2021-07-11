|
Россиянину Дудникову отказано в Беларуси в изменении меры пресечения - адвокат
Источник материала: Партизан
Следствие отказалось изменить меру пресечения задержанному в Беларуси россиянину Егору Дудникову и перевести его из СИЗО под домашний арест.
Об этом
"Подали ходатайство на изменение меры. Отказано", - сказал Гашинский.
При этом он уточнил, что защита Дудникова предлагала поместить его под домашний арест.
Как сообщалось, 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы.
Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие отказалось изменить меру пресечения задержанному в Беларуси россиянину Егору Дудникову и перевести его из СИЗО под домашний арест.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)