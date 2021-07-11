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Украинский вице-премьер: Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси
Источник материала: Партизан
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина не только не признает Александра Лукашенко как президента Беларуси, но и не имеет доверия к властям этой страны.
"Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять", – сказал Резников.
Об этом он заявил в контексте разговора о смене площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия. [...] Поиск новой площадки – даже чисто географически... Что это будет – я не знаю. Это может быть от Вены до Хельсинки и Женевы. Нужно понимать, что россияне должны согласиться на этот город", – отметил Резников.
Вице-премьер добавил, что Вильнюс, как и Варшава, может не устроить РФ, Казахстан как площадка для переговоров логистически неудобен.
"Очень долгий перелет для всех. Хотя казахстанское правительство готово принять. Поэтому нужно искать ближе: два – два с половиной часа перелета", – добавил Резников.
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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина не...
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