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Украинский вице-премьер: Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси

11.07.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина не только не признает Александра Лукашенко как президента Беларуси, но и не имеет доверия к властям этой страны.



"Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс Беларуси, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять", – сказал Резников. 

Об этом он заявил в контексте разговора о смене площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. 

"Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия. [...] Поиск новой площадки – даже чисто географически... Что это будет – я не знаю. Это может быть от Вены до Хельсинки и Женевы. Нужно понимать, что россияне должны согласиться на этот город", – отметил Резников. 

Вице-премьер добавил, что Вильнюс, как и Варшава, может не устроить РФ, Казахстан как площадка для переговоров логистически неудобен.

"Очень долгий перелет для всех. Хотя казахстанское правительство готово принять. Поэтому нужно искать ближе: два – два с половиной часа перелета", – добавил Резников.
 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина не...
 
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