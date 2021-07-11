Футбольное сумасшествие в Англии: финал Евро-2020 будут смотреть 44 млн, болельщики потратят полмиллиарда, после победы - выходной









11 июля на лондонском «Уэмбли» в финале чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии. В Англии творится настоящее футбольное сумасшествие.





пишет kp.by, что согласно прогнозам, только по телевизору смотреть финал будут 44 млн человек. При том, что в Англии живет 53 млн. Плюс еще два миллиона будут смотреть игру через телефоны, компьютеры и другие устройства. «The Sun» сообщает,kp.by, что согласно прогнозам, только по телевизору смотреть финал будут 44 млн человек. При том, что в Англии живет 53 млн. Плюс еще два миллиона будут смотреть игру через телефоны, компьютеры и другие устройства.





Ранее самой рейтинговой трансляцией на британском ТВ был финал чемпионата мира по футболу 1966 года, когда Англия взяла свой первый и единственный титул. Тот матч смотрели 32,3 млн человек. На втором месте похороны принцессы Дианы (1997 год) – 32,1 млн. На третьем – приводнение «Аполлона-13» в 1970 году (28,6 млн).





В день игры 35 тысяч пабов, в которых будет выпито 7,1 млн пинт пива, будут разрываться от криков фанатов, а что будет твориться в домах и на улицах, трудно описать.





За месяц Евро-2020 англичане потратят на выпивку, сувениры и огромные телевизоры 3,4 млрд фунтов стерлингов. А за воскресный финал кассы пополнятся на полмиллирада.





346 тыс человек подписали петицию, чтобы 12 июля объявили выходным днем. И премьер-министр Борис Джонсон готов его предоставить в случае победы.





Полным ходом пополняются ставками и букмекерские конторы. Только в одной из крупных контор британцы поставили 10 млн фунтов стерлингов на победу своей сборной в турнире.





Если Англия выиграет, то ожидается, что королева присвоит титул сэра не только главному тренеру Гарету Саутгейту, но и, возможно, лидеру команды Харри Кейну.





В общем, в Англии в случае победы будет твориться нечто невообразимое. Поражение станет для страны тяжелейшим ударом.























