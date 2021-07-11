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Футбольное сумасшествие в Англии: финал Евро-2020 будут смотреть 44 млн, болельщики потратят полмиллиарда, после победы - выходной

11.07.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игра против Италии станет самым рейтинговым событием в истории британского телевидения. Вся страна будет ждать главную победу за полвека.

Футбольное сумасшествие в Англии: финал Евро-2020 будут смотреть 44 млн, болельщики потратят полмиллиарда, после победы - выходной
Англия ждет голов от Харри Кейна. Фото: Reuters


11 июля на лондонском «Уэмбли» в финале чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии. В Англии творится настоящее футбольное сумасшествие.

«The Sun» сообщает, пишет kp.by, что согласно прогнозам, только по телевизору смотреть финал будут 44 млн человек. При том, что в Англии живет 53 млн. Плюс еще два миллиона будут смотреть игру через телефоны, компьютеры и другие устройства.

Ранее самой рейтинговой трансляцией на британском ТВ был финал чемпионата мира по футболу 1966 года, когда Англия взяла свой первый и единственный титул. Тот матч смотрели 32,3 млн человек. На втором месте похороны принцессы Дианы (1997 год) – 32,1 млн. На третьем – приводнение «Аполлона-13» в 1970 году (28,6 млн).

В день игры 35 тысяч пабов, в которых будет выпито 7,1 млн пинт пива, будут разрываться от криков фанатов, а что будет твориться в домах и на улицах, трудно описать.

За месяц Евро-2020 англичане потратят на выпивку, сувениры и огромные телевизоры 3,4 млрд фунтов стерлингов. А за воскресный финал кассы пополнятся на полмиллирада.

346 тыс человек подписали петицию, чтобы 12 июля объявили выходным днем. И премьер-министр Борис Джонсон готов его предоставить в случае победы.

Полным ходом пополняются ставками и букмекерские конторы. Только в одной из крупных контор британцы поставили 10 млн фунтов стерлингов на победу своей сборной в турнире.

Если Англия выиграет, то ожидается, что королева присвоит титул сэра не только главному тренеру Гарету Саутгейту, но и, возможно, лидеру команды Харри Кейну.

В общем, в Англии в случае победы будет твориться нечто невообразимое. Поражение станет для страны тяжелейшим ударом.
 
 
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Игра против Италии станет самым рейтинговым событием в истории британского телевидения. Вся страна будет ждать главную победу за полвека.
 
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