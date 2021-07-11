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Лукашенко выглядит бледно
Источник материала: UDF
Многие белорусы помнят, как после победы на выборах Владимира Зеленского, государственная пропаганда открыто издевалась над украинцами. Мол, как это комик будет управлять страной? Как будет наводить порядок в стране, не имея никакого политического опыта?
Проблема лишь в том, что никакого «крепкого хозяйственника» Александра Лукашенко уже давно не существует. Есть лишь стремительно теряющий популярность узурпатор, удерживающий власть за счет силовиков. Лукашенко больше не интересует ни экономика, ни развитие страны - только жажда мести и сохранение собственной власти.
Этот тезис прекрасно доказывает инцидент с захваченным самолетом Ryanair. Ведь принимая решения о спецоперации правитель Беларуси имел на одной стороне весов возможные санкции со стороны стран Евросоюза, которые больно ударят по экономике страны. А на другой - неуемное желание отомстить своему критику-журналисту. И Лукашенко ожидаемо сделал выбор совсем не в пользу благосостояния страны.
Что мы имеем в сухом остатке?
Экономика Беларуси настолько истощена деятельностью Лукашенко, что денег не хватает даже на мало-мальский ремонт дорог. Например, согласно программе Совмина в 2021 году в Беларуси планируется отремонтировать лишь 620 км дорог, из которых капитальный ремонт запланирован только на 20 километрах!
А теперь сравним с показателями Украины, где «бывший комик» Зеленский запустил широкомасштабную программу по строительству дорог «Большая стройка». В 2021 году в соседней стране планируется отремонтировать и построить 4500 км дорог государственного значения и еще 2000 км местных дорог, не говоря уже о мостах, развязках и прочей инфраструктуре.
Если ситуация в Беларуси не изменится, то вполне возможно, что массовая иммиграция белорусов в Украину начнет иметь не только политический, но и экономический характер. Ведь в то время как одна страна демонстрирует медленное, но развитие, вторая стремительно идет к состоянию страны-изгоя в центре Европы.
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«Крепкого хозяйственника» Лукашенко уже давно не существует.
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