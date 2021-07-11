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В Барановичском районе горело здание горпоселковой больницы
Источник материала: БелТА
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе произошел пожар в здании горпоселковой больницы, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании УЗ "Городищенская горпоселковая больница" в г.п.Городище на ул.Вежновца поступило 10 июля в 20.04.
До прибытия подразделений МЧС работниками учреждения эвакуированы семь пациентов. В результате огнем повреждена деревянная обрешетка кровли.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-
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До прибытия подразделений МЧС работниками учреждения эвакуированы семь пациентов. В результате огнем повреждена деревянная обрешетка кровли.
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