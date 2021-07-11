В Барановичском районе горело здание горпоселковой больницы

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе произошел пожар в здании горпоселковой больницы, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании УЗ "Городищенская горпоселковая больница" в г.п.Городище на ул.Вежновца поступило 10 июля в 20.04.

До прибытия подразделений МЧС работниками учреждения эвакуированы семь пациентов. В результате огнем повреждена деревянная обрешетка кровли.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-